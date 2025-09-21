एमपी के इस शहर में बनेंगी ‘सोलर कॉलोनियां’, मिलेगा ज्यादा ‘निर्माण एरिया’

सोलर एनर्जी से मिलने वाली टीडीआर सर्टिफिकेट डेवलपर अपने अन्य प्रोजेक्ट में अतिरिक्त आवासीय इकाइयां या दुकानें बनाने में कर सकता है। एक अनुपात दस फीसदी यानी यदि 1000 वर्गमीटर का प्लॉट है तो मौजूदा एफएआर के अलावा उसे दस फीसदी तक अतिरिक्त निर्माण का अधिकार मिलेगा। यदि किसी क्षेत्र का एफएआर एक है तो डेवलपर अपने 1000 वर्गमीटर प्लॉट पर इतना ही निर्माण कर सकता है। सोलर एनर्जी से मिले अतिरिक्त 0.10 एफएआर से उसे यहां 100 वर्गमीटर अधिक निर्माण का अधिकार मिलेगा।