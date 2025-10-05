‘अतिथि शिक्षक’ ले सकेंगे ट्रांसफर, ये है आवेदन की आखिरी तारीख…

वहीं मेरिट में आए अतिथि विद्वानों के ज्वाइनिंग के लिए तारीख 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर रखी गई है। ज्ञात हो कि अतिथि विद्वान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. देवराज सिंह एवं उपाध्यक्ष डॉ. अविनाश मिश्रा ने विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलकर स्थल परिवर्तन शुरू करने की मांग की थी।