‘अतिथि शिक्षक’ ले सकेंगे ट्रांसफर, ये है आवेदन की आखिरी तारीख…

(फोटो सोर्स: पत्रिका)
MP News: मध्यप्रदेश के कॉलेजों में खाली पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि विद्वानों के स्थल परिवर्तन के लिए विभाग ने नया कैलेंडर जारी किया है, जिसके अनुसार वर्तमान में कार्यरत अतिथि विद्वानों के विकल्प भरने के लिए प्रक्रिया आठ अक्टूबर से शुरू होगी।
ये प्रकिया तेरह अक्टूबर तक चलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि मेरिट के आधार पर आवंटन सूची 14 अक्टूबर को जारी की जाएगी।
वहीं मेरिट में आए अतिथि विद्वानों के ज्वाइनिंग के लिए तारीख 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर रखी गई है। ज्ञात हो कि अतिथि विद्वान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. देवराज सिंह एवं उपाध्यक्ष डॉ. अविनाश मिश्रा ने विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलकर स्थल परिवर्तन शुरू करने की मांग की थी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग