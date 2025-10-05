Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

‘अतिथि शिक्षक’ ले सकेंगे ट्रांसफर, ये है आवेदन की आखिरी तारीख…

MP News: मेरिट के आधार पर आवंटन सूची 14 अक्टूबर को जारी की जाएगी।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 05, 2025

(फोटो सोर्स: पत्रिका)

(फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News: मध्यप्रदेश के कॉलेजों में खाली पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि विद्वानों के स्थल परिवर्तन के लिए विभाग ने नया कैलेंडर जारी किया है, जिसके अनुसार वर्तमान में कार्यरत अतिथि विद्वानों के विकल्प भरने के लिए प्रक्रिया आठ अक्टूबर से शुरू होगी।

ये प्रकिया तेरह अक्टूबर तक चलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि मेरिट के आधार पर आवंटन सूची 14 अक्टूबर को जारी की जाएगी।

ये रहेगी ज्वाइनिंग की तारीख

वहीं मेरिट में आए अतिथि विद्वानों के ज्वाइनिंग के लिए तारीख 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर रखी गई है। ज्ञात हो कि अतिथि विद्वान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. देवराज सिंह एवं उपाध्यक्ष डॉ. अविनाश मिश्रा ने विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार से मिलकर स्थल परिवर्तन शुरू करने की मांग की थी।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Oct 2025 11:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘अतिथि शिक्षक’ ले सकेंगे ट्रांसफर, ये है आवेदन की आखिरी तारीख…

