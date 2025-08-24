Reels देखने से लोगों को हो रही 3 बड़ी परेशानियां, ‘माइग्रेन-डिप्रेशन’ भी शामिल

अरेरा कॉलोनी के 16 साल के छात्र राहुल रातभर रील्स देखने का आदी हो गया था। कुछ दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी और आंखों में लगातार जलन रहने लगी। परिजन उसे जेपी अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच में पता चला कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण उसकी नींद का पैटर्न बिगड़ गया है और आंखों पर दबाव बढ़ गया है। डॉक्टरों ने मोबाइल उपयोग कम करने और ब्लू-लाइट फिल्टर लगाने की सलाह दी है।