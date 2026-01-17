हज पर जाने वालों के लिए बड़ी खबर, इन यात्रियों का कट सकता है नाम….

MP News: हज यात्रा (Haj Yatra 2026) पर जाने के लिए चयनित कुछ यात्री सेहत के आधार पर बाहर भी हो सकते हैं। यह स्थिति तब बनेगी, जब कोई यात्री निर्धारित स्वास्थ्य मानकों पर खरा नहीं उतरेगा। सेंट्रल हज कमेटी ने हज यात्रियों की सेहत की दोबारा जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए नए और सख्त मापदंड तय किए गए हैं, जिनमें शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी अनिवार्य किया गया है। हज यात्रा अप्रैल और मई माह में शुरू होगी।