सर्दी में Heart Health Alert, मेडिकल पर सबसे ज्यादा बिक रहीं ‘दिल की दवाएं’

Heart Health Alert: ठंड के मौसम ने इस बार दिल के मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भोपाल सहित पूरे प्रदेश में हृदय रोग के मरीज तेजी से बढ़ हैं। हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और सीने में दर्द की शिकायत लेकर अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसका असर सीधे दवा बाजार पर दिखा, जहां दिल की दवाओं की बिक्री में तेज उछाल दर्ज किया गया।