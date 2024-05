एमपी में लोगों की जलने लगी चमड़ी, हीट वेब से 5 लोगों ने दम तोड़ा, स्प्रे कराएगी सरकार

heat web in mp death due to heat web in Rajgarh Bhopal Morena हीट वेब के कारण मध्यप्रदेश में मंगलवार को ही कम से कम 5 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इनमें से दो की मौत राजधानी भोपाल में हुई जबकि राजगढ़ में भी दो लोगों ने दम तोड़ा। इधर राज्य सरकार भी ऐहतियाती उपाय कर रही है।

भोपाल•May 28, 2024 / 08:13 pm• deepak deewan

heat web in mp death due to heat web in Rajgarh Bhopal Morena

heat web in mp death due to heat web in Rajgarh Bhopal Morena देशभर की तरह इस बार एमपी में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में पारा 45​ डिग्री के पार पहुंच चुका है। तेज धूप के ​कारण पक्षी नीचे गिरकर दम तोड़ रहे हैं। और तो और, इंसानों की चमड़ी तक जलने लगी है। हीट वेब के कारण मध्यप्रदेश में मंगलवार को ही कम से कम 5 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इनमें से दो की मौत राजधानी भोपाल में हुई जबकि राजगढ़ में भी दो लोगों ने दम तोड़ा। इधर राज्य सरकार भी ऐहतियाती उपाय कर रही है।