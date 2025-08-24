अगले 96 घंटे तक बारिश करेगी तांडव, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

MP Weather update:मध्यप्रदेश में मानसून जमकर मेहरबान हो रहा है। प्रदेशभर के अलग-अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन यानी 96 घंटे तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर भोपाल, इंदौर और जबलपुर को अगले 48 घंटे के लिए बारिश का मुख्य केंद्र माना गया है। इन तीन महानगरों के अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा जिनमें से 9 जिलों में अति भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। (monsoon news)
अति भारी बारिश- रविवार को राजगढ़, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, दमोह, सागर जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी।
भारी बारिश- विदिशा, आगर, भिंड, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़, मैहर में भारी बारिश का अलर्ट। (heavy rain alert)
मौसम विभाग ने बताया कि यह बारिश तीन मौसमी प्रणालियों के कारण हो रही है। दतिया और सीधी से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही मानसून ट्रफ लाइन, प्रदेश के मध्य से गुजर रही दूसरी ट्रफ और दक्षिणी हिस्से में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने बारिश का दायरा बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में चंबल संभाग में श्योपुर जिले के बड़ौदा में सर्वाधिक 174 मिमी बारिश दर्ज की गई। यह अंचल दूसरे दिन भी टापू बना रहा। अगस्त में अब तक जिन राज्यों में वर्षा औसत से कम रही, वहां बारिश का कोटा पूरा होने वाला है। (monsoon news)
भोपाल राजधानी में शनिवार को दिनभर रिमझिम बारिश के बाद रात करीब 8 बजे से तेज बारिश दौर शुरू हुआ जो देर रात तक जारी रहा। इसके चलते रात 11.30 बजे तक बैरागढ़ में 14 और अरेरा हिल्स में 18 मिमी बारिश दर्ज की है। शहर में शनिवार को भी दिन भर बादल छाए रहे, इस दौरान रुक-रुककर बारिश का दौर शहर के अलग-अलग हिस्सों में चलता रहा। शनिवार को अधिकतम तापमान 26.2 और न्यूनतम 23.4 डिग्री दर्ज किया गया है। इसस अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट हुई है।
शहर के जलस्रोतों को अच्छी बारिश की जरूरत है। पिछले साल भदभदा के गेट 2 अगस्त को खुल गए थे, लेकिन इस बार बड़े तालाब को फुल टैंक लेवल तक पहुंचने के लिए सवा दो फीट पानी की जरूरत है। बड़े तालाब का फूल टैंक लेवल 666.80 फीट है, जबकि वर्तमान में जलस्तर 1664.55 फीट है। वहीं कलियासोत्, कोलार में भी पानी की जरूरत है। ऐसे में इस बार अगस्त में गेट खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। 2023 में भी इसी तरह की स्थिति बनी थी, तब भी पूरे अगस्त माह में 111 मिमी ही बारिश हुई थी।