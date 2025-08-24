अगले 96 घंटे तक बारिश करेगी तांडव, 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि यह बारिश तीन मौसमी प्रणालियों के कारण हो रही है। दतिया और सीधी से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही मानसून ट्रफ लाइन, प्रदेश के मध्य से गुजर रही दूसरी ट्रफ और दक्षिणी हिस्से में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने बारिश का दायरा बढ़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में चंबल संभाग में श्योपुर जिले के बड़ौदा में सर्वाधिक 174 मिमी बारिश दर्ज की गई। यह अंचल दूसरे दिन भी टापू बना रहा। अगस्त में अब तक जिन राज्यों में वर्षा औसत से कम रही, वहां बारिश का कोटा पूरा होने वाला है। (monsoon news)