IMD Alert: 19 जिलों में ‘तांडव’ मचाएगी बारिश, 18,19,20,21 सितंबर को रहें सावधान

दक्षिण-पश्चिम विदर्भ और निकटवर्ती क्षेत्रों पर बना ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण मराठवाड़ा पर माध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ट्रफ़ मध्य प्रदेश के मध्य भागों से पश्चिम-मध्य और संलग्न दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पूर्वी विदर्भ, तेलंगाना और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश से होकर माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। इसी के चलते अगले चार दिन तेज बारिश के आसार जताए जा रहे है।