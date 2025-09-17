Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

IMD Alert: 19 जिलों में ‘तांडव’ मचाएगी बारिश, 18,19,20,21 सितंबर को रहें सावधान

IMD Alert: मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 17, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

IMD Alert: भोपाल में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे है। बुधवार को सुबह से बादल छाए रहे। दिन में कई क्षेत्रों में तेज बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 31° उत्तर/74° पूर्व, भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दीसा, भुज और 23° उत्तर/68° पूर्व से होकर गुजर रही है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश और संलग्न बिहार पर ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। प्रदेश में मानसून टर्फ की एक्टीविटी देखने को मिली। वहीं अन्य सिस्टम भी एक्टिव है। इसके चलते तेज बारिश होने के आसार है।

चक्रवातीय परिसंचरण बदल रहा मौसम

दक्षिण-पश्चिम विदर्भ और निकटवर्ती क्षेत्रों पर बना ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण मराठवाड़ा पर माध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ट्रफ़ मध्य प्रदेश के मध्य भागों से पश्चिम-मध्य और संलग्न दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पूर्वी विदर्भ, तेलंगाना और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश से होकर माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। इसी के चलते अगले चार दिन तेज बारिश के आसार जताए जा रहे है।

19 जिलों में यैलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने एमपी के 19 जिलों में बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया है। अलीराजपुर, झाबुआ, धार, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बड़वानी, , में भारी वर्षा, झंझावत और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

