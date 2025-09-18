Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

अगले 14 घंटे होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, 32 जिलों में अलर्ट, IMD की चेतावनी

MD Alert: मौसम विभाग ने 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 18, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

IMD Alert: एमपी के भोपाल शहर में मौसम के कई सारे रंग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बीते दिन अचानक शाम के समय मौसम पूरी तरह से बदल गया। बादलों की गर्जना और बिजली की चमक के साथ नए कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। दो घंटे तक शहर के नर्मदापुरम रोड, कोलार रोड, बावड़िया, एमपी नगर, अरेरा कॉलोनी सहित कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर चलता रहा।

आगे भी मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की संभावना है। इस समय पूर्वी उप्र और बिहार पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात है, इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम विदर्भ में एक ऊपरी हवा का चक्रवात है। एक ट्रफ मप्र के मध्य भाग से बंगाल की खाड़ी, पूर्वी विदर्भ, तेलंगाना तक है। इसके कारण नमी आ रही है।

ये भी पढ़ें

‘नगर निगम’ करेगा 400 कर्मचारियों की भर्ती, भरे जाएंगे सभी विभाग
ग्वालियर
प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

फिर से बिगड़ेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 31° उत्तर/74° पूर्व, भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दीसा, भुज और 23° उत्तर/68° पूर्व से होकर गुज़र रही है। एक ऊपरी हवा चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वी बिहार और निकटवर्ती क्षेत्रों पर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा चक्रवातीय परिसंचरण मराठवाड़ा के ऊपर माध्य समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।

एक ट्रफ़ दक्षिण उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से मराठवाड़ा के ऊपर बने ऊपरी हवा चक्रवातीय परिसंचरण तक माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। एक ट्रफ़ माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर, मध्य प्रदेश के मध्य भागों से पूर्वी विदर्भ, तेलंगाना और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश होते हुए पश्चिम-मध्य और संलग्न दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है।

32 जिलों में जारी किया गया यैलो अलर्ट

मौसम विभाग ने एमपी के 32 जिलों में बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा, में भारी वर्षा, झंझावत और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

पति के जिंदा रहते ‘पत्नी का प्रॉपर्टी’ में हक नहीं, लेकिन नहीं कर सकते ‘बेदखल’
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

Published on:

18 Sept 2025 05:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 14 घंटे होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, 32 जिलों में अलर्ट, IMD की चेतावनी

