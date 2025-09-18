अगले 14 घंटे होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, 32 जिलों में अलर्ट, IMD की चेतावनी

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 31° उत्तर/74° पूर्व, भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, दीसा, भुज और 23° उत्तर/68° पूर्व से होकर गुज़र रही है। एक ऊपरी हवा चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वी बिहार और निकटवर्ती क्षेत्रों पर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा चक्रवातीय परिसंचरण मराठवाड़ा के ऊपर माध्य समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।