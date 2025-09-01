Good Bye से पहले 26 जिलों में कहर ढहाएगा ‘मानसून’, आईएमडी की चेतावनी

mp rain: बीते कई दिनों से मध्यप्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। बात भोपाल शहर की करें तो सोमवार को सुबह से ही रुक-रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। करीब दिन के 2 बजे के आसपास शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इस बरसात ने न सिर्फ उमस से निजात दिलाई बल्कि मौसम को खुशनुमा भी बना दिया।
मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश से तापमान में गिरावट आई औरलोगों ने हल्की ठंडी हवाओं का भी अहसास किया।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात सक्रिय है। इसके अलावा, मध्य पाकिस्तान और उससे लगे पंजाब क्षेत्र पर एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ भी चक्रवात के रूप में बना हुआ है। जिससे तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। भोपाल में सितंबर में अच्छी बारिश के आसार हैं।
मानसूनी सीजन में अब तक 32.57 इंच बारिश हो चुकी है। भोपाल में सीजन का कोटा 43 इंच है। ऐसे में अभी 10.43 इंच बारिश की जरूरत है। वहीं बात एमपी की करें तो विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। मप्र में 109% बारिश की संभावना जताई है। मप्र का सीजन का कोटा 39 इंच है। अब तक 37.72 इंच बारिश हो चुकी है।
बीते ट्रेंड के मुताबिक भोपाल में सितंबर में ज्यादा बारिश नहीं होती। 2014 से 2024 के बीच 11 साल में सिर्फ 4 बार ही सितंबर का कोटा पूरा हुआ। भोपाल में 2 साल पहले जुलाई और अगस्त में कम बारिश हुई थी। लेकिन तब सितंबर में ही 13.04 इंच बारिश दर्ज हुई थी। इससे सीजन का आंकड़ा औसत के आसपास पहुंच सका था।
मौसम विभाग ने मुरैना, श्योपुरकलां में मूसलाधार बारिश तो रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास,शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर,भिंड, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है।