Good Bye से पहले 26 जिलों में कहर ढहाएगा ‘मानसून’, आईएमडी की चेतावनी

mp rain: बीते कई दिनों से मध्यप्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। बात भोपाल शहर की करें तो सोमवार को सुबह से ही रुक-रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। करीब दिन के 2 बजे के आसपास शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इस बरसात ने न सिर्फ उमस से निजात दिलाई बल्कि मौसम को खुशनुमा भी बना दिया।