अगले 90 घंटे 31 जिलों में ‘गदर’ मचाएगा मानसून, IMD की चेतावनी

MP Weather: मौसम विभाग ने एमपी के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 09, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather: बीते दो दिनों से थमा बारिश का दौर ने एक बार फिर से मंगलवार को दस्तक दे दी। भोपाल शहर में दिन के 12 बजते ही काले बादल छाने लगे और शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। शाम के 5 बजे तक भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। लेकिन फिर भी बारिश का दौर जारी रहेगा। शहर में इस बार अब तक बारिश सामान्य से कम बनी हुई है।

जून जुलाई में भले ही अच्छी बारिश हुई हो, लेकिन अगस्त में बारिश काफी कम रही है, वहीं सितंबर में भी पहले सप्ताह में बारिश हुई है, लेकिन फिलहाल बारिश का दौर थम गया है। शहर में सीजन का कोटा 1075.2 मिमी है, जबकि 1 जून से अब तक 940.1 मिमी बारिश हुई है।

मौसम में होगा बदलाव

मौसम विभाग की मानें तो गहरा अवदाब क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान और संलग्न राजस्थान व कच्छ के ऊपर, 25.0° उत्तर अक्षांश और 70.5° पूर्व देशांतर के पास अव्यवस्थित है।

वहीं मानसून ट्रफ़ माध्य समुद्र तल पर दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान और संलग्न राजस्थान व कच्छ पर बने गहरे अवदाब के केंद्र से, कोटा, उरई, सीधी, रांची, दीघा होकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व तक विस्तृत है। जिससे अगले चार दिन ( लगभग 90 घंटे) कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।

31 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने एमपी के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, अलीराजपुर, बड़वानी, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर-मालवा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, सतना और उमरिया शामिल हैं।

09 Sept 2025 05:41 pm

