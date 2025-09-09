अगले 90 घंटे 31 जिलों में ‘गदर’ मचाएगा मानसून, IMD की चेतावनी

MP Weather: बीते दो दिनों से थमा बारिश का दौर ने एक बार फिर से मंगलवार को दस्तक दे दी। भोपाल शहर में दिन के 12 बजते ही काले बादल छाने लगे और शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। शाम के 5 बजे तक भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। लेकिन फिर भी बारिश का दौर जारी रहेगा। शहर में इस बार अब तक बारिश सामान्य से कम बनी हुई है।