एमपी बीजेपी में बड़ी नियुक्ति, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ट्वीट कर दी बधाई

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सोशल मीडिया प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया
MP BJP- एमपी बीजेपी में पदाधिकारियों की नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। हाल ही में प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी टीम के रूप में पार्टी की नई प्रदेश कार्यसमिति गठित की है। इसमें उन्होंने पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं को उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री आदि पदों का दायित्व देकर नवाजा। अब प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राज्यस्तरीय एक और बड़ी नियुक्ति की है। उन्होंने सुयश त्यागी को एमपी बीजेपी का सोशल मीडिया का प्रदेश संयोजक बनाया है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने यह नियुक्ति करते हुए तत्काल प्रभाव से पद संभालने को कहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नडडा की सहमति से यह नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही राज्य बीजेपी ने राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के 150 साल पूरे होने के मौके पर दस जगहों पर बडे़ आयोजन करने की घोषणा भी की है।
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राज्य में सोशल मीडिया पर पार्टी और सरकार के कार्यों के प्रचार प्रसार का जिम्मा सुशील त्यागी को प्रदेश संयोजक बनाते हुए सौंपा है। उन्होंने ट्वीट कर इस नियुक्ति की जानकारी देते हुए उन्हें बधाई भी दी। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक के रूप में श्री सुयश त्यागी की नियुक्ति पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ।
पूर्ण विश्वास है कि संगठन की गतिविधियों के साथ ही केन्द्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार की जनहितैषी नीतियों और योजनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदार सुनिश्चित करेंगे।
वंदे मातरम् कार्यक्रम की भी घोषणा
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक नियुक्ति की घोषणा के साथ ही प्रदेश में वंदे मातरम् कार्यक्रम की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के 150 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश की बीजेपी सरकार और एमपी बीजेपी दस-दस जगहों पर बडे़ कार्यक्रम आयोजित करेगी। यहां वंदे मातरम का गायन किया जाएगा।
प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि 7 नवंबर को बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम् गीत की 150वीं वर्षगांठ पर प्रत्येक कार्यक्रम में कम से कम 150 लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। ये कार्यक्रम 26 जनवरी तक चलेंगे।
