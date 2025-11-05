एमपी बीजेपी में बड़ी नियुक्ति, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ट्वीट कर दी बधाई

MP BJP- एमपी बीजेपी में पदाधिकारियों की नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। हाल ही में प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी टीम के रूप में पार्टी की नई प्रदेश कार्यसमिति गठित की है। इसमें उन्होंने पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं को उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री आदि पदों का दायित्व देकर नवाजा। अब प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राज्यस्तरीय एक और बड़ी नियुक्ति की है। उन्होंने सुयश त्यागी को एमपी बीजेपी का सोशल मीडिया का प्रदेश संयोजक बनाया है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने यह नियुक्ति करते हुए तत्काल प्रभाव से पद संभालने को कहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नडडा की सहमति से यह नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही राज्य बीजेपी ने राष्ट्रगीत "वंदे मातरम्" के 150 साल पूरे होने के मौके पर दस जगहों पर बडे़ आयोजन करने की घोषणा भी की है।