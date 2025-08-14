हाईटेक हुआ जिला प्रशासन, अब अफसरों के मोबाइल पर होगी आपकी शिकायत

MP News: जिला प्रशासन शिकायत निपटाने के मामले में हाइटेक हो रहा है। कलेक्ट्रेट में इस तरह का सिस्टम विकसित हो रहा है, जिसमें शिकायत सीधे संबंधित अफसर के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पहुंच जाएगी। सीएम हेल्पलाइन से लेकर अन्य माध्यमों से जैसे ही प्रशासन को शिकायत मिलेगी, उसे रेकॉर्ड में दर्ज कर संबंधित अफसर को एसएमएस पर सूचित किया जाएगा, तुरंत शिकायत निवारणकर्ता के पास पहुंचने से निपटान की गति तेज होगी, जवाबदेही बढ़ेगी। शिकायत निवारण में लगातार बाटम में आ रहे भोपाल की रैंक दुरुस्त करने के लिए ये नया उपाय निकाला गया है। अगले एक माह में सिस्टम काम करना शुरू करेगा।