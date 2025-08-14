Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

हाईटेक हुआ जिला प्रशासन, अब अफसरों के मोबाइल पर होगी आपकी शिकायत

MP News: कलेक्ट्रेट में विकसित हो रहा सिस्टम, संबंधित अफसर के मोबाइल पर कर सकेंगे शिकायत, ऑफिसर्स तुरंत करेंगे हल...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 14, 2025

MP News hi tech district administration complaint on officers mobile
MP News hi tech district administration complaint on officers mobile(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, Modified By patrika.com)

MP News: जिला प्रशासन शिकायत निपटाने के मामले में हाइटेक हो रहा है। कलेक्ट्रेट में इस तरह का सिस्टम विकसित हो रहा है, जिसमें शिकायत सीधे संबंधित अफसर के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पहुंच जाएगी। सीएम हेल्पलाइन से लेकर अन्य माध्यमों से जैसे ही प्रशासन को शिकायत मिलेगी, उसे रेकॉर्ड में दर्ज कर संबंधित अफसर को एसएमएस पर सूचित किया जाएगा, तुरंत शिकायत निवारणकर्ता के पास पहुंचने से निपटान की गति तेज होगी, जवाबदेही बढ़ेगी। शिकायत निवारण में लगातार बाटम में आ रहे भोपाल की रैंक दुरुस्त करने के लिए ये नया उपाय निकाला गया है। अगले एक माह में सिस्टम काम करना शुरू करेगा।

एआइ टूल्स की लेंगे मदद

इसके सिस्टम के लिए एआइ टूल्स की मदद ली जाएगी। कलेक्ट्रेट मुख्यालय से लेकर एसडीएम- तहसील कार्यालय तक में शिकायत को कम्यूटर पर सिस्टम में दर्ज किया जाएगा। भोपाल जिले की शिकायत आर्टिफिशियली इंटेलीजेंसी टूल की मदद से सर्च होकर सीधे ही जिले के अफसर के पास पहुंच जाएगी। विभाग प्रमुख व आइटी इंचार्ज के पास भी रिकॉर्ड बनेगा, जिसमें बैठकों के दौरान चर्चा की जा सकेगी।

इन विभागों में सबसे ज्यादा शिकायत

- 5125 शिकायतें नगर निगम

- 3624 शिकायतें पुलिस विभाग

- 2106 शिकायतें राजस्व विभाग

- 945 शिकायतें ऊर्जा विभाग से जुड़ी

- 936 शिकायतें लोक स्वास्थ्य से जुड़ी

- 22 जुलाई से 13 अगस्त 2025 तक दर्ज शिकायतें

इसलिए जरूरी

- 45 विभागों से जुड़ी शिकायतें

- 20 हजार से अधिक शिकायतें हर माह दर्ज होती है जिले में

- 17वीं रैंकिंग पर था भोपाल पिछली बार

- 25 से 40 फीसदी तक शिकायतें बंद होती है संतुष्टि के साथ

- 60 फीसदी शिकायतें फोर्स क्लोजर की जा रही है

- 10 फीसदी शिकायतें ऐसी जो 50 दिन से अधिक समय से पेंडिंग रहती है

- 12 फीसदी शिकायतों को अटेंड ही नहीं किया जाता

शिकायत सही अफसर तक पहुंचे

शिकायत सही अफसर तक पहुंचे और समय पर निवारण हो इसके लिए तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। आमजन को इसका लाभ मिलेगा।

-कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर

mp news

Published on:

14 Aug 2025 09:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / हाईटेक हुआ जिला प्रशासन, अब अफसरों के मोबाइल पर होगी आपकी शिकायत

