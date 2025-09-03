‘थायराइड’ और ‘मोटापे’ को भगाएगा होम्योपैथी इलाज, इस नंबर पर मिलेगी जानकारी…

इस पहल का उद्देश्य थायराइड से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित उपचार करना है, ताकि मरीजों को रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभावों और भविष्य में होने वाली गंभीर समस्याओं, जैसे हड्डियों और जोड़ों की परेशानियों, से बचाया जा सके। कॉलेज की नोडल अधिकारी डॉ. जूही गुप्ता ने बताया कि यह समस्या विशेष रूप से महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है। 50 साल के बाद वे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो सकती हैं। इन समस्याओं का इलाज कर उन्हें दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है।