भयावह! यहां 203 किमी है मौत की लंबाई… रोड सेफ्टी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

MP News: सड़कों पर दरारें, जगह- जगह कट, अंधे मोड़, संकेतकों-रेलिंग का अभाव, घाट, सड़क निर्माण में तकनीकी खामी… ये कुछ वजहें जाने-अनजाने प्रदेशभर में सड़क हादसों को जन्म दे रही हैं। इंजीनियरिंग में गड़बड़ी जानलेवा साबित हो रही है। सूबे में ऐसी सड़कों की लंबाई 203 किलोमीटर है। यह सामने आया है परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी शाखा की रिपोर्ट में। इसके लिए प्रदेशभर के थानों से सड़क हादसों का विश्लेषण किया गया।