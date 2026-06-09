TOD पॉलिसी लागू, वॉकिंग डिस्टेंस पर बनेंगे ‘मकान-दुकान’, भोपाल में कम होगी दूरी

मास्टर प्लान में तय सड़कों में से 27 अब तक नहीं बन पाई है। समय के साथ इनका औचित्य भी खत्म हो शहर के अरेरा कॉलोनी, अवधपुरी जैसे बड़े आवासीय क्षेत्र मिक्स लैंड यूज के तहत आवासीय व व्यावसायिक तौर पर विकसित हो गए। कोलार, चुनाभट्टी, शाहपुरा जैसे लो-डेंसिटी एरिया अब हाई डेंसिटी वाले क्षेत्र होकर मिक्स लैंड यूज वाले हो गए। पुराने शहर का 70 फीसदी एरिया में आवासीय के साथ व्यावसायिक निर्माण हो गया है। अब वहां नए प्रावधान के लिए जगह नहीं बची।