कुत्तों के आतंक से कैसे मिले राहत, एमपी के कई शहरों में शेल्टर होम ही नहीं

Stray Dog: दिल्ली में आवारा कुत्तों(Stray Dog) के काटने की समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह में कुत्तों को शेल्टर होम में शिफ्टिंग के निर्देश दिए। इससे दिल्ली-एनसीआर में तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन मध्यप्रदेश में जिम्मेदारों की लापरवाही भारी पड़ेगी। यहां कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। डॉग बाइट के केस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अधिकांश शहरों में कुत्तों के लिए शेल्टर होम ही नहीं है। नसबंदी भी नहीं हो रही है। नतीजा, हर शहर-बाजार, सड़क, गली में कुत्ते घूम रहे हैं। इंदौर में तो ऐसे 3 लाख कुत्ते हैं। यहां हर माह औसतन 5 हजार लोगों को काट रहे हैं। फिर भी जिम्मेदारों ने एक भी शेल्टर होम नहीं बनाए। भोपाल में 4, ग्वालियर व जबलपुर में 1-1 शेल्टर होम(Shelter Home) हैं।