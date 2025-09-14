किसानों के साथ बुरे बर्ताव पर मानवाधिकार आयोग सख्त, अधिकारियों को नोटिस जारी

आयोग ने राज्यों के अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा, किसान परेशान हैं, अधिक व कम बारिश से फसलें प्रभावित हुई हैं। खादों की कमी के कारण कतारों में इंतजार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों पर बल प्रयोग जैसी सामने आ रही घटनाएं तुरंत रोकी जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई भी की जानी चाहिए। आयोग ने मामले में संज्ञान लेने की वजह भी साफ की है, कहा है कि आयोग को विभिन्न माध्यमों से शिकायतें मिली है, जिसमें बीते दिनों प्रदेश के रीवा व तेलंगाना राज्य की घटनाओं से जुड़े हैं।