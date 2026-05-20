धांय-धांय… पत्नी के मुस्लिम दोस्ती से खफा पति पहुंचा ससुराल, फिर किसी की नहीं सुनी

पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय निष्कर्ष पुत्र राजेश राजपूत निवासी इंडस रियल्टी, सतलापुर अपनी पत्नी के दोस्त बाबर से इतना खफा था कि उसने दो साथियों के साथ खेड़ापति मंदिर के पास अपनी ससुराल में ठहरे बाबर पर रॉड से हमला कर दिया। फिर मौके पर खड़े होकर हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर निष्कर्ष समेत दो अन्य युवकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से दो जिंदा कारतूस और खाली कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।