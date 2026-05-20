एमपी वालों पर कीमतों में बढ़ोतरी की दोहरी मार, 12 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल

Petrol Rates- देश-दुनिया के साथ ही मध्यप्रदेश के लोगों के लिए भी अमरीका-ईरान युद्ध भारी साबित हो रहा है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। इससे पहले शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इस प्रकार पिछले पांच दिनों में डीजल- पेट्रोल के दाम करीब 4 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। मध्यप्रदेश वासियों को महंगाई की यह मार कुछ ज्यादा पड़ रही है। यहां पेट्रोल की कीमत देश के कुछ अन्य राज्यों की तुलना में करीब 12 रुपए ज्यादा है। प्रदेश में ज्यादा वैट टैक्स के कारण ऐसा हो रहा है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार से इसे घटाने की मांग की है।