किडनी की ‘गंभीर बीमारी’ से जूझ रहा था पति, पत्नी ने दी नई जिंदगी

जबलपुर के रहने वाले 51 वर्षीय अनुज कुमार 6 महीने से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ा। इलाज के लिए वे गांधी मेडिकल कॉलेज आए, जहां डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट की सलाह दी। ऐसे में उनकी पत्नी ने अपनी किडनी दान करने का निर्णय लिया। परिवार की सहमति और जरूरी जांच के बाद डॉक्टरों ने इस जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।