एमपी के दो अफसरों को बड़ा दायित्व, केंद्र में निभाएंगे अहम जिम्मेदारियां

IAS Neeraj Singh and IPS Manmeet Narang given major responsibilities
IAS Neeraj Singh - एमपी के दो अफसरों को बड़ा दायित्व दिया गया है। ये अधिकारी अब केंद्र में अहम जिम्मेदारियां निभाएंगे। एमपी कैडर के आईपीएस अफसर मनमीत नारंग को आईबी में स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है जबकि आईएएस नीरज सिंह को केंद्रीय मंत्री के विशेष सहायक की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने उन्हें नए दायित्व के लिए रिलीव कर दिया है।
केंद्र में पदस्थ 1994 बैच के एमपी कैडर के आईपीएस मनमीत सिंह नारंग को आईबी में स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है। इस संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है। पहले से आईबी में ही पदस्थ नारंग दो साल तक यह दायित्व निभाएंगे।
एमपी कैडर के ही आईएएस अधिकारी नीरज कुमार सिंह को केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का विशेष सहायक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के मंत्री के विशेष सहायक के रूप में सिंह को पांच साल तक के लिए पदस्थ किया गया है।
आईएएस नीरज कुमार सिंह एमपी कैडर के 2012 बैच के अफसर हैं। केंद्रीय मंत्री के लिए सेवा देने के लिए उन्हें राज्य सरकार ने रिलीव कर दिया है।
