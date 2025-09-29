एमपी के दो अफसरों को बड़ा दायित्व, केंद्र में निभाएंगे अहम जिम्मेदारियां

IAS Neeraj Singh - एमपी के दो अफसरों को बड़ा दायित्व दिया गया है। ये अधिकारी अब केंद्र में अहम जिम्मेदारियां निभाएंगे। एमपी कैडर के आईपीएस अफसर मनमीत नारंग को आईबी में स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है जबकि आईएएस नीरज सिंह को केंद्रीय मंत्री के विशेष सहायक की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने उन्हें नए दायित्व के लिए रिलीव कर दिया है।