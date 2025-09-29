Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के दो अफसरों को बड़ा दायित्व, केंद्र में निभाएंगे अहम जिम्मेदारियां

IAS Neeraj Singh - एमपी के दो अफसरों को बड़ा दायित्व दिया गया है। ये अधिकारी अब केंद्र में अहम जिम्मेदारियां निभाएंगे।

less than 1 minute read

भोपाल

image

deepak deewan

Sep 29, 2025

IAS Neeraj Singh and IPS Manmeet Narang given major responsibilities

IAS Neeraj Singh and IPS Manmeet Narang given major responsibilities

IAS Neeraj Singh - एमपी के दो अफसरों को बड़ा दायित्व दिया गया है। ये अधिकारी अब केंद्र में अहम जिम्मेदारियां निभाएंगे। एमपी कैडर के आईपीएस अफसर मनमीत नारंग को आईबी में स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है जबकि आईएएस नीरज सिंह को केंद्रीय मंत्री के विशेष सहायक की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने उन्हें नए दायित्व के लिए रिलीव कर दिया है।

केंद्र में पदस्थ 1994 बैच के एमपी कैडर के आईपीएस मनमीत सिंह नारंग को आईबी में स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया है। इस संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है। पहले से आईबी में ही पदस्थ नारंग दो साल तक यह दायित्व निभाएंगे।

एमपी कैडर के ही आईएएस अधिकारी नीरज कुमार सिंह को केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का विशेष सहायक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के मंत्री के विशेष सहायक के रूप में सिंह को पांच साल तक के लिए पद​स्थ किया गया है।

सिंह एमपी कैडर के 2012 बैच के अफसर

आईएएस नीरज कुमार सिंह एमपी कैडर के 2012 बैच के अफसर हैं। केंद्रीय मंत्री के लिए सेवा देने के लिए उन्हें राज्य सरकार ने रिलीव कर दिया है।

ये भी पढ़ें

एमपी के 16 गांवों का खत्म हो जाएगा अस्तित्व, नेस्तनाबूद हो जाएंगी हजारों बिल्डिंगें
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 06:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के दो अफसरों को बड़ा दायित्व, केंद्र में निभाएंगे अहम जिम्मेदारियां

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अगले 50 घंटे ‘तांडव’ मचाएगी बारिश: 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

कांग्रेस में आंतरिक कलह: पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जाहिर की पीड़ा, बोले- ‘एकजुट होंगे तभी सरकार बनेगी’

भोपाल

तैयार होगा रोडमैप…मुख्यमंत्री 7 और 8 अक्टूबर को कलेक्टर-कमिश्नर सहित दूसरे अफसरों के साथ करेंगे कॉन्फ्रेंस

mp news
भोपाल

एमपी के वरिष्ठ मंत्री को मातृ शोक, बीजेपी नेताओं ने दुख जताते हुए दी श्रद्धांजलि

CM expresses grief over the passing of Minister Prahlad Patel's mother
भोपाल

मुस्लिमों पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, FIR की उठी मांग

Pragya Tahkur Controversial Statement Politics Heated up in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.