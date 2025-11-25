‘मेरे बेटे को कोई ‘ब्राह्मण’ बेटी दान ना दे दे…आरक्षण रहे’ बयान देने वाला IAS की हो गिरफ्तारी

MP News:मप्र कैडर के आइएएस अफसर संतोष वर्मा के विवादास्पद बयान पर सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं सेवानिवृत्त आईएएस डॉ हीरालाल त्रिवेदी की अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। कोई भी वर्ग हो बहिष्कार होना चाहिए। सरकार को भी इन्हें निकालकर बाहर करना चाहिए। ऐसे आदमी को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए और इसे गिरफ्तार करना चाहिए।