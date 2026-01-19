19 जनवरी 2026,

सोमवार

भोपाल

IAS Transfer: सीएम के साथ यूका फैक्ट्री पहुंचे स्वतंत्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी, दूषित जल कांड में चर्चित IAS को हटाया

IAS Transfer: मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं, किसी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो इंदौर दूषित जल कांड को लेकर चर्चा में आए IAS अफसरों को हटा दिया गया है... जानें सीएम मोहन यादव ने किसे कहां भेजा

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jan 19, 2026

IAS Transfer MP CM Mohan Yadav

IAS Transfer MP CM Mohan Yadav: सीएम मोहन यादव के साथ यूका फैक्ट्री पहुंचे थे IAS स्वतंत्र सिंह मिली बड़ी जिम्मेदारी।

IAS Transfer: सरकार ने रविवार को 26 आइएएस अफसरों के तबादला आदेश के साथ ज्यादातर का पावर बढ़ाया है। यूनियन कार्बाइड फैॠट्री में शनिवार दोपहर को सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ घूमने वाले आइएएस स्वतंत्र कुमार सिंह को गैस राहत विभाग के संचालक पद से सीधे मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग का सचिव बना दिया। जबकि सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक एवं सीएम के प्रभारी सचिव आलोक कुमार सिंह का सीएमओ में सचिव का पूरा जिटमा दे दिया। यही नहीं, खनिज विभाग का प्रशासनिक मुखिया भी बनाया। अब वे सीएमओ से खनिज विभाग चलाएंगे।

आइएएस की कुंडली बनाने वाले सेल्वेंद्रन को विज्ञान

प्रमुख सचिव एम सेल्वेंद्रन के पास सामान्य प्रशासन विभाग में कार्मिक जैसी बड़ी जिटमेदारी है। बता दें, मुख्य सचिव अपने स्तर पर तमाम IAS Transfer से पहले कार्मिक के ही मुखिया से प्रत्येक के प्लस-माइनस पर गुप्त चर्चा करते हैं। इस तरह यहां से छनकर जानकारियां मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। IAS की कुंडली रखने वाले सेल्वेंद्रन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जो कि एसीएस संजय दुबे के पास था। स्वभाविक है अब उन्हें विज्ञान की बात भी करनी पड़ेगी।

दूषित जल कांड से चर्चा में आए IAS राठी हेल्थ से विदा, यादव किया इधर से उधर

इंदौर में दूषित जल कांड से चर्चाओं में आए आइएएस दिलीप कुमार यादव को सरकार ने मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम का जिम्मा दे दिया है। आइएएस एवं आयुक्त हेल्थ को हटा दिया है। उन्हें आदिवासी विकास आयुक्त बनाया है। स्वास्थ्य में उप सचिव मलिका निगम नागर को भी हटाया है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग हाल में सामने आई घटनाओं के कारण काफी चर्चाओं में रहा है।

- डिंडौरी कलेक्टर से हटाकर विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति विभाग में संचालक बनाई गई नेहा मारव्या को जनजातीय कार्य विभाग का अपर सचिव बना दिया है।

- अंदरूनी विवाद के कारण कुछ माह पहले ही राजस्व विभाग में भेजे गए आइएएस गौतम सिंह को गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मंडल में आयुक्त बना दिया है।

जहरीली सब्जियों को कैसे पहचानें, यूज से पहले इन्हें धोने का सही तरीका क्या है?
भोपाल
patrika zehar roko abhiyan

19 Jan 2026 09:52 am

