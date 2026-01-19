IAS Transfer: सीएम के साथ यूका फैक्ट्री पहुंचे स्वतंत्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी, दूषित जल कांड में चर्चित IAS को हटाया

IAS Transfer: सरकार ने रविवार को 26 आइएएस अफसरों के तबादला आदेश के साथ ज्यादातर का पावर बढ़ाया है। यूनियन कार्बाइड फैॠट्री में शनिवार दोपहर को सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ घूमने वाले आइएएस स्वतंत्र कुमार सिंह को गैस राहत विभाग के संचालक पद से सीधे मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग का सचिव बना दिया। जबकि सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक एवं सीएम के प्रभारी सचिव आलोक कुमार सिंह का सीएमओ में सचिव का पूरा जिटमा दे दिया। यही नहीं, खनिज विभाग का प्रशासनिक मुखिया भी बनाया। अब वे सीएमओ से खनिज विभाग चलाएंगे।