जहरीली सब्जियों को कैसे पहचानें, यूज से पहले इन्हें धोने का सही तरीका क्या है?

zehrili sabziyan kaise pehchane: शहर के पातरा नाले से भानपुर, करोंद से कोलार और सलैया से भोजपुर तक फैले हजारों एकड़ खेतों में इन दिनों हरियाली तो दिख रही है, लेकिन ये सेहत के लिए खतरनाक है।भोपाल के नालों के गंदे पानी (सीवेज) से उगाई गई सब्जियां बिट्ठल मार्केट, एमपी नगर और न्यू मार्केट जैसी प्रमुख मंडियों में धड़ल्ले से बिक रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जो सब्जियां दिखने में ताजी और चमकदार हैं, वही सबसे ज्यादा जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट ने बताया कि खरीदारी करते समय आम उपभोक्ता कुछ संकेतों से सीवेज की सब्जियों की पहचान कर सकते हैं।