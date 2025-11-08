बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठंड, इस दिन से पड़ेगी हांड़ कंपाने वाली सर्दी, IMD का बड़ा अलर्ट जारी

IMD Alert : उत्तरी क्षेत्र से आ रही बर्फीली हवाओं ने एमपी में अचानक से ठंड बढ़ा दी है। एक पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय है। हालांकि, मध्य प्रदेश पर इनका सीधा असर कम है। पहाड़ों पर बर्फबारी से आ रही ठंडी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, चक्रवातीय हवाओं के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूर्वी मध्य प्रदेश में तापमान में और भी गिरावट आ सकती है।