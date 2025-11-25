एमपी में मिले दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार, आईआईएसईआर ने शुरु किया परीक्षण

IISER- मध्यप्रदेश अपनी वन संपदा के साथ ही खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है। यहां कोयले के बड़े भंडार हैं, पन्ना में तो हीरा भी निकलता है। प्रदेश में अब सोना और दुर्लभ खनिजों के भंडार भी मिले हैं। कटनी में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव में प्रदेश के खनिज संसाधन विभाग ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) से करार किया था जिसपर क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। प्रथम चरण में कटनी और जबलपुर जिलों से मिले खनिजों के नमूने आईआईएसईआर के वैज्ञानिकों को सौंपे गए हैं। इस प्रकार मध्यप्रदेश, खनिज आधारित आर्थिक विकास का केंद्र बनने की राह पर है।