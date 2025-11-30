गजब मनमानी! हाईकोर्ट के आदेश का राजधानी में ही उड़ा मजाक, PWD ने दी थी अनुमति

निगम कमिश्नर जैन 26 नवंबर को शहर में चल रही पेड़ कटाई की के संबंध में हाईकोर्ट में पेश हुई थीं। इसके बाद कोर्ट ने अगली सूचना तक पूरे मप्र में कटाई, छंटाई और प्रत्यारोपण पर पूर्ण रोक लगा दी थी। 27 नवंबर को जैन ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वृक्ष अधिकारी का प्रभार संभाला था। कमिश्नर ने पेड़ों की कटाई की पुष्टि करते हुए क्लब को नोटिस दिया है, और उनके जवाब के आधार पर कार्रवाई होगी। (MP High Court Order Violated)