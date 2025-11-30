भीषण हादसा: ट्रॉली से भिड़ा ट्रैक्टर, रास्ता पार कर रहे मासूम की मौत, लोगों ने जाम लगाकर किया विरोध

Tractor-Trolly Accident: छतरपुर के गढ़ीमलहरा में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा उस समय हुआ जब सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला और 8 वर्षीय बालक अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गए। हादसे के तुरंत बाद थाना प्रभारी रीता सिंह दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल लेकर पहुंचीं। यहां डॉक्टरों ने 8 वर्षीय बालक को मृत घोषित किया, जबकि बुजुर्ग महिला के पैर तथा सिर में गंभीर चोटें पाई गईं। उनका उपचार जारी है। (MP News)