Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

भीषण हादसा: ट्रॉली से भिड़ा ट्रैक्टर, रास्ता पार कर रहे मासूम की मौत, लोगों ने जाम लगाकर किया विरोध

MP News: छतरपुर के गढ़ीमलहरा में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से 8 वर्षीय बालक की मौत और बुजुर्ग महिला गंभीर घायल। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, सड़क पर घंटों जाम।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Akash Dewani

Nov 30, 2025

tractor-trolly accident boy dead woman critical chhatarpur mp news

boy dead in tractor-trolly accident in chhatarpur (फोटो- Patrika.com)

Tractor-Trolly Accident: छतरपुर के गढ़ीमलहरा में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा उस समय हुआ जब सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला और 8 वर्षीय बालक अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गए। हादसे के तुरंत बाद थाना प्रभारी रीता सिंह दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल लेकर पहुंचीं। यहां डॉक्टरों ने 8 वर्षीय बालक को मृत घोषित किया, जबकि बुजुर्ग महिला के पैर तथा सिर में गंभीर चोटें पाई गईं। उनका उपचार जारी है। (MP News)

हादसे के बाद कस्बे में फैला आक्रोश

हादसे की जानकारी मिलते ही कस्बे में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से यातायात कई घंटे प्रभावित रहा।

जाम लगाकर किया विरोध

मौके पर मौजूद आक्रोशित लोगों ने किसी भी तरह की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग का विरोध किया। स्थिति को शांत करने और जाम खुलवाने के लिए पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रहा है। (MP News)

ये भी पढ़ें

बंद हो जाएगा 108 साल पुराना MP का ये स्कूल! बड़े संत ने कराई थी स्थापना…
पन्ना
108 years old panna skn school close sant mihir das panna mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Nov 2025 06:30 am

Published on:

30 Nov 2025 06:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / भीषण हादसा: ट्रॉली से भिड़ा ट्रैक्टर, रास्ता पार कर रहे मासूम की मौत, लोगों ने जाम लगाकर किया विरोध

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सर्दियों में हृदयाघात का असर, एक दिन में हुईं 9 मौतें, अचानक थकान और सांस फूलने की समस्या को न करें अनदेखा, लापरवाही बन रही जानलेवा

emergency
छतरपुर

छतरपुर की दो काली सच्चाइयां: एक ओर 100 करोड़ का अवैध गुटखा साम्राज्य, दूसरी ओर इंजेक्शन से नशे में डूबते युवा

gutakha
छतरपुर

फॉरेस्ट रिसर्च में शोधार्थियों का रुझान बढ़ा, वनों पर सौ से भी अधिक शोध कर रहे युवा, सामाजिक बदलाव के विषय पर भी नजर

university
छतरपुर

अधिक बिलों से परेशान उपभोक्ता काट रहे विद्युत विभाग के चक्कर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रही अवैध वसूली

bijli daftar
छतरपुर

दो दिन बाद घर में बजनी थी खुशियों की शहनाई, पसर गया मातम

chhatarpur
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.