भीषण हादसा: ट्रॉली से भिड़ा ट्रैक्टर, रास्ता पार कर रहे मासूम की मौत, लोगों ने जाम लगाकर किया विरोध

boy dead in tractor-trolly accident in chhatarpur (फोटो- Patrika.com)
Tractor-Trolly Accident: छतरपुर के गढ़ीमलहरा में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा उस समय हुआ जब सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला और 8 वर्षीय बालक अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गए। हादसे के तुरंत बाद थाना प्रभारी रीता सिंह दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल लेकर पहुंचीं। यहां डॉक्टरों ने 8 वर्षीय बालक को मृत घोषित किया, जबकि बुजुर्ग महिला के पैर तथा सिर में गंभीर चोटें पाई गईं। उनका उपचार जारी है। (MP News)
हादसे की जानकारी मिलते ही कस्बे में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगने से यातायात कई घंटे प्रभावित रहा।
मौके पर मौजूद आक्रोशित लोगों ने किसी भी तरह की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग का विरोध किया। स्थिति को शांत करने और जाम खुलवाने के लिए पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रहा है। (MP News)
