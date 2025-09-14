मानसून ने बदला ट्रैक: 15,16,17 और 18 सितंबर को होगी ‘भारी बारिश’, IMD अलर्ट

इसके बाद, इसके एक अवशिष्ट ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के रूप में लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। एक ट्रफ़ उत्तरी तेलंगाना और समीपवर्ती विदर्भ पर बने निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़े चक्रवातीय परिसंचरण से शुरू होकर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक होते हुए दक्षिण महाराष्ट्र तट तक औसत समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किमी ऊपर तक फैली हुई है। जिससे बारिश के आसार जताए जा रहे हैं।