भोपाल

मानसून ने बदला ट्रैक: 15,16,17 और 18 सितंबर को होगी ‘भारी बारिश’, IMD अलर्ट

IMD Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

Astha Awasthi

Sep 14, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)
(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP Weather: एमपी के भोपाल शहर में लगातार मौसम बदल रहा है। रविवार को सुबह से ही बादल छाए रहे। दोपहर के 2 बजते ही शहर के कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 14 सितंबर, 2025 को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से वापस चला गया है, जबकि सामान्य तिथि 17 सितंबर है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 30.5° उत्तर / 73.5° पूर्व, श्री गंगानगर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर 25.5° उत्तर / 70° पूर्व से होकर गुजरती है। अगले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों और पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

फैली है ट्रफ लाइन

उत्तरी तेलंगाना और उससे सटे विदर्भ पर निम्न दबाव का क्षेत्र आज, 14 सितंबर, 2025 को सुबह IST पर बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण अब समुद्र तल से 4.5 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर विदर्भ और आसपास के मध्य भागों की ओर बढ़ने की संभावना है।

इसके बाद, इसके एक अवशिष्ट ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण के रूप में लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। एक ट्रफ़ उत्तरी तेलंगाना और समीपवर्ती विदर्भ पर बने निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़े चक्रवातीय परिसंचरण से शुरू होकर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक होते हुए दक्षिण महाराष्ट्र तट तक औसत समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किमी ऊपर तक फैली हुई है। जिससे बारिश के आसार जताए जा रहे हैं।

32 जिलों में हो सकती है बारिश

झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा, रायसेन, सिहोर, अलीराजपुर, अशोकनगर, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, छतरपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में यैलो अलर्ट जारी

अगले चार दिन भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा में भारी वर्षा, झंझावत और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

Updated on:

14 Sept 2025 05:47 pm

Published on:

14 Sept 2025 05:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मानसून ने बदला ट्रैक: 15,16,17 और 18 सितंबर को होगी ‘भारी बारिश’, IMD अलर्ट

