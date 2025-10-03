अगले 24 घंटे में ‘भारी बारिश’, इन जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, IMD Alert

IMD Rain Alert: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। यहां प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह-सुबह ठंड का अहसास हुआ, वहीं दोपहर में तेज धूप ने लोगों को परेशान कर दिया। कई जिलों से मानसून बिदा हो चुका है, तो कई जिलों में अब भी भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं बार-बार बदलते मौसम और मौलम प्रणालियों को देखते हुए प्रदेश में ठंड को लेकर भी पूर्वानुमान बताया है। यहां जानें अगले 24 घंटे में कहां होगी भारी बारिश? कब ठिठुराएगी सर्दी…?