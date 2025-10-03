Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अगले 24 घंटे में ‘भारी बारिश’, इन जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, IMD Alert

IMD Rain Alert in MP: मध्यप्रदेश के 24 जिलों में कहीं भारी बारिश, कहीं वज्रपात, तो कहीं फ्लैश फ्लड का खतरा... जारी की चेतावनी

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 03, 2025

IMD Rain Alert

IMD Rain Alert

IMD Rain Alert: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। यहां प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह-सुबह ठंड का अहसास हुआ, वहीं दोपहर में तेज धूप ने लोगों को परेशान कर दिया। कई जिलों से मानसून बिदा हो चुका है, तो कई जिलों में अब भी भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं बार-बार बदलते मौसम और मौलम प्रणालियों को देखते हुए प्रदेश में ठंड को लेकर भी पूर्वानुमान बताया है। यहां जानें अगले 24 घंटे में कहां होगी भारी बारिश? कब ठिठुराएगी सर्दी…?

मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेशमें अक्टूबर महीने में मौसम कई रंग दिखा रहा है। कभी धूप, कभी बारिश, अब ठंड का अहसास भी। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को सुबह-सुबह लोगों ने हल्की ठंड महसूस की। वहीं दोपहर में इन्हीं इलाकों में लोग तेज धूप और गर्मी से बेहाल हो गए हैं।

थोड़ी देर में इन जिलों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 3 अक्टूबर (Rain in October)को एमपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी जिलों में भारी बारिश (Heavy Rain) होने वाली है।

यहां वज्रपात का अलर्ट

इन जिलों के अलावा प्रदेश की राजधानी भोपाल, विदिशा, रायसेन, इंदौर, देवास, रतलाम, सागर, मंदसौर, नीमच, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा समेत कई जिलों में वज्रपात यानी बिजली गिरने की आशंका भी जताई है।

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो, प्रदेश के पांच जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में पूर्वी मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी और मंडला में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है।

6 अक्टूबर तक मिलेगी राहत

मौसम विभाग का कहना है कि 6 अक्टूबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। क्योंकि ज्यादातर जिलों से मानसून की बिदाई हो चुकी होगी।

प्रदेश में सबसे गर्म खजुराहो, खरगौन में सबसे कम तापमान

मध्य प्रदेश में जिलों में तापमान की बात करें तो खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। यहां 35 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम 19.8 डिग्री तापमान के साथ खरगौन में लोगों को राहत मिली हुई है।

अक्टूबर के दूसरे वीक में भी मौसम का मिला-जुला असर

मौसम विभाग ने अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक मौसम के ऐसे ही पल-पल बदलने और मिले-जुले असर की भविष्यवाणी की है। यानी बारिश का दौर थमने के बाद भी कई जगह तापमान कभी सामान्य, तो कभी ज्यादा, कभी तपिश कभी गर्मी देखने को मिलेगी। इस बीच कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश (Heavy Rain) भी होगी।

IMD ने बताया एमपी में कबसे पड़ेगी ठंड?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले सप्ताह के बाद से ही रात में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ठंड दस्तक दे देगी। रात होते ही लोगों को हल्की ठंडी हवाएं महसूस होंगी, जो अगले दिन अल सुबह तक लोगों को ठंड का अहसास कराएंगी।

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: चार कर्मचारियों पर गिरी गाज, वेतनवृद्धि रोकने के आदेश, PWD में हड़कंप
ग्वालियर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 04:06 pm

Published on:

03 Oct 2025 04:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 24 घंटे में ‘भारी बारिश’, इन जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, IMD Alert

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध तेज: 6 अक्टूबर को होगा बड़ा प्रदर्शन, 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग

mp news
भोपाल

MP SET Notification 2025: इन विषयों के लिए होगी राज्य पात्रता परीक्षा, देख लें नोटिफिकेशन

MP SET 2025
शिक्षा

MP में जला सोनम रघुवंशी वाला रावण, ‘राजा’ ने लगाई आग, वीडियो वायरल

MP High Court Sonam Raghuvanshi ravan effigy Dussehra bhopal
भोपाल

5 से 9 साल के बच्चों के खून में ‘हाई ट्राइग्लिसराइड्स’, केंद्र सरकार की रिपोर्ट में खुलासा

Central Government Report High Triglycerides in kids
भोपाल

बड़ी खुशखबरी, भावांतर योजना रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं

Bhawantar Yojana Registration Started From today know the detail
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.