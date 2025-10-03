अगले 24 घंटे में ‘भारी बारिश’, इन जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा, IMD Alert

IMD Rain Alert
IMD Rain Alert: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। यहां प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह-सुबह ठंड का अहसास हुआ, वहीं दोपहर में तेज धूप ने लोगों को परेशान कर दिया। कई जिलों से मानसून बिदा हो चुका है, तो कई जिलों में अब भी भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं बार-बार बदलते मौसम और मौलम प्रणालियों को देखते हुए प्रदेश में ठंड को लेकर भी पूर्वानुमान बताया है। यहां जानें अगले 24 घंटे में कहां होगी भारी बारिश? कब ठिठुराएगी सर्दी…?
मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेशमें अक्टूबर महीने में मौसम कई रंग दिखा रहा है। कभी धूप, कभी बारिश, अब ठंड का अहसास भी। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को सुबह-सुबह लोगों ने हल्की ठंड महसूस की। वहीं दोपहर में इन्हीं इलाकों में लोग तेज धूप और गर्मी से बेहाल हो गए हैं।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 3 अक्टूबर (Rain in October)को एमपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी जिलों में भारी बारिश (Heavy Rain) होने वाली है।
इन जिलों के अलावा प्रदेश की राजधानी भोपाल, विदिशा, रायसेन, इंदौर, देवास, रतलाम, सागर, मंदसौर, नीमच, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा समेत कई जिलों में वज्रपात यानी बिजली गिरने की आशंका भी जताई है।
मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो, प्रदेश के पांच जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में पूर्वी मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी और मंडला में फ्लैश फ्लड का अलर्ट है।
मौसम विभाग का कहना है कि 6 अक्टूबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। क्योंकि ज्यादातर जिलों से मानसून की बिदाई हो चुकी होगी।
मध्य प्रदेश में जिलों में तापमान की बात करें तो खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। यहां 35 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम 19.8 डिग्री तापमान के साथ खरगौन में लोगों को राहत मिली हुई है।
मौसम विभाग ने अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक मौसम के ऐसे ही पल-पल बदलने और मिले-जुले असर की भविष्यवाणी की है। यानी बारिश का दौर थमने के बाद भी कई जगह तापमान कभी सामान्य, तो कभी ज्यादा, कभी तपिश कभी गर्मी देखने को मिलेगी। इस बीच कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश (Heavy Rain) भी होगी।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले सप्ताह के बाद से ही रात में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ठंड दस्तक दे देगी। रात होते ही लोगों को हल्की ठंडी हवाएं महसूस होंगी, जो अगले दिन अल सुबह तक लोगों को ठंड का अहसास कराएंगी।
