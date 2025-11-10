कांग्रेस के भीतर ही ‘वोट चोरी’, एमपी में राहुल गांधी पर किसने लगाए आरोप?

Rahul Gandhi vote rigging allegations: मध्यप्रदेश के पचमढ़ी आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एमपी के मंत्री ने लगाए आरोप। फोटो सोर्सः एआई जनरेटेड।
Rahul Gandhi: राज्य और केंद्र सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता 'राहुल गांधी' पर अब खुद 'वोट चोरी कराने' के आरोप लगे हैं। ये आरोप एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 'मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस (युकां)' के चुनाव में वोट चोरी कराई।
सारंग ने मीडिया से कहा, 'मध्यप्रदेश में हाल ही में हुए युवा कांग्रेस के चुनाव में जमकर वोट चोरी हुई। राहुल गांधी देशभर में वोट चोरी के झूठे आरोप लगाते हैं, जबकि उनकी अगुवाई वाली कांग्रेस के अंदर ही वोट चोरी हो गई। युकां के चुनाव राहुल की देखरेख में हुए, जिनमें भारी गड़बड़ी सामने आई है। उन्हें बताना चाहिए कि साढ़े आठ लाख वोट होल्ड और रिजेक्ट किसके कहने पर किए गए।'
मंत्री ने आगे कहा कि युवा कांग्रेस के चुनाव में 'वोट चोरी कर किसान के बेटे अभिषेक परमार को हराया गया और कांग्रेस नेता लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया को विजेता बनाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह चुनाव भी 'वंशवाद और परिवारवाद' की भेंट चढ़ गया।
सारंग (mp minister vishwas sarang) ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश के युवाओं से रजिस्ट्रेशन और चुनाव लड़ने के नाम पर 8.50 करोड़ रुपये वसूले गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल सुर्खियाँ बटोरने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने युकां चुनाव में तय 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा का उल्लंघन किया। उदाहरण के तौर पर अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा के 44 वर्षीय संतोष सिंह को मतदान के लिए पात्र बना दिया गया। इसी तरह अंजुम खान को भी सदस्य बनाया गया, जबकि उनकी उम्र 36 वर्ष है।
