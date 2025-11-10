कांग्रेस के भीतर ही ‘वोट चोरी’, एमपी में राहुल गांधी पर किसने लगाए आरोप?

सारंग ने मीडिया से कहा, 'मध्यप्रदेश में हाल ही में हुए युवा कांग्रेस के चुनाव में जमकर वोट चोरी हुई। राहुल गांधी देशभर में वोट चोरी के झूठे आरोप लगाते हैं, जबकि उनकी अगुवाई वाली कांग्रेस के अंदर ही वोट चोरी हो गई। युकां के चुनाव राहुल की देखरेख में हुए, जिनमें भारी गड़बड़ी सामने आई है। उन्हें बताना चाहिए कि साढ़े आठ लाख वोट होल्ड और रिजेक्ट किसके कहने पर किए गए।'