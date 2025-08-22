Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

जापान से आ गई ‘हाईटेक मशीन’, हार्ट ब्लॉकेज की देगी सटीक जानकारी

MP News: हमीदिया में कैथ लैब मशीन के लिए नए भवन ब्लॉक-वन की तीसरी मंजिल पर नई लैब तैयार की गई है।

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 22, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: हमीदिया अस्पताल में जापान से आई 7.7 करोड़ रुपए की हाईटेक बाइप्लेन कैथ लैब का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। इस मशीन से हार्ट की जांच में डाई बेहद कम लगेगी और किडनी मरीज भी बिना डर के टेस्ट करा सकेंगे। नई कैथ लैब में प्रोसीजर भी दोगुने तेजी से हो पाएंगे। मशीन की खासियत यह है कि जांच करने के दौरान बेहद कम डाई की जरूरत पड़ती है। यह हार्ट में ब्लॉकेज से लेकर अन्य समस्याओं की सटीक जानकारी देती है।

हमीदिया में कैथ लैब मशीन के लिए नए भवन ब्लॉक-वन की तीसरी मंजिल पर नई लैब तैयार की गई है। जिसमें जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर इलेक्ट्रिकल काम पूरा हो चुका है। मशीन का इंस्टॉलेशन भी शुरू कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में 15 दिन लगेंगे।

ये भी पढ़ें

3 बड़े शहरों के मिलाकर बनेगा ‘वन्यजीव संरक्षण केंद्र’, शामिल होंगे 1 दर्जन गांव
सतना
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

नहीं टूटेगी पुरानी कैथ लैब

हमीदिया अस्पताल में पुराने भवन के स्थान पर नए बहुमंजिला भवन तैयार किए जा रहे हैं। पुराने प्लान के तहत नए भवन ब्लॉक-वन और मेडिकल कॉलेज के बीच मौजूद पुराने भवन को पूरी तरह से तोड़ा जाना था, जिसमें पुरानी कैथ लैब का हिस्सा था। अब नए प्लान के तहत पुरानी लैब को तोड़े बिना नए भवन का निर्माण होगा।

मरीजों को मिलेगा ये फायदा

-इसमें मौजूद दो सी-आर्म के साथ दो अलग-अलग कोणों से इमेजिंग कर सकते हैं, जिससे 3 डी इमेजिंग के लिए बेहतर स्पष्टता और डिटेल मिलती है।

-दोनों सी-आर्म एक साथ काम करते हैं, जिससे प्रक्रिया में कम समय लगता है।

-स्क्रीन पर धमनियों की प्रदर्शनी बेहतर होती है।

-एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी के दौरान दी जाने वाली डाई की मात्रा कम होती है।

ये भी पढ़ें

अक्टूबर में आएंगे PM मोदी, सितंबर 2025 तक शुरु हो जाएगी ‘मेट्रो की सवारी’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 01:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / जापान से आ गई ‘हाईटेक मशीन’, हार्ट ब्लॉकेज की देगी सटीक जानकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.