जापान से आ गई ‘हाईटेक मशीन’, हार्ट ब्लॉकेज की देगी सटीक जानकारी

MP News: हमीदिया अस्पताल में जापान से आई 7.7 करोड़ रुपए की हाईटेक बाइप्लेन कैथ लैब का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। इस मशीन से हार्ट की जांच में डाई बेहद कम लगेगी और किडनी मरीज भी बिना डर के टेस्ट करा सकेंगे। नई कैथ लैब में प्रोसीजर भी दोगुने तेजी से हो पाएंगे। मशीन की खासियत यह है कि जांच करने के दौरान बेहद कम डाई की जरूरत पड़ती है। यह हार्ट में ब्लॉकेज से लेकर अन्य समस्याओं की सटीक जानकारी देती है।
हमीदिया में कैथ लैब मशीन के लिए नए भवन ब्लॉक-वन की तीसरी मंजिल पर नई लैब तैयार की गई है। जिसमें जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर इलेक्ट्रिकल काम पूरा हो चुका है। मशीन का इंस्टॉलेशन भी शुरू कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में 15 दिन लगेंगे।
हमीदिया अस्पताल में पुराने भवन के स्थान पर नए बहुमंजिला भवन तैयार किए जा रहे हैं। पुराने प्लान के तहत नए भवन ब्लॉक-वन और मेडिकल कॉलेज के बीच मौजूद पुराने भवन को पूरी तरह से तोड़ा जाना था, जिसमें पुरानी कैथ लैब का हिस्सा था। अब नए प्लान के तहत पुरानी लैब को तोड़े बिना नए भवन का निर्माण होगा।
-इसमें मौजूद दो सी-आर्म के साथ दो अलग-अलग कोणों से इमेजिंग कर सकते हैं, जिससे 3 डी इमेजिंग के लिए बेहतर स्पष्टता और डिटेल मिलती है।
-दोनों सी-आर्म एक साथ काम करते हैं, जिससे प्रक्रिया में कम समय लगता है।
-स्क्रीन पर धमनियों की प्रदर्शनी बेहतर होती है।
-एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी के दौरान दी जाने वाली डाई की मात्रा कम होती है।