जापान से आ गई ‘हाईटेक मशीन’, हार्ट ब्लॉकेज की देगी सटीक जानकारी

MP News: हमीदिया अस्पताल में जापान से आई 7.7 करोड़ रुपए की हाईटेक बाइप्लेन कैथ लैब का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। इस मशीन से हार्ट की जांच में डाई बेहद कम लगेगी और किडनी मरीज भी बिना डर के टेस्ट करा सकेंगे। नई कैथ लैब में प्रोसीजर भी दोगुने तेजी से हो पाएंगे। मशीन की खासियत यह है कि जांच करने के दौरान बेहद कम डाई की जरूरत पड़ती है। यह हार्ट में ब्लॉकेज से लेकर अन्य समस्याओं की सटीक जानकारी देती है।