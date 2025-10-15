‘1987 से 2004’ के बीच जन्में लोगों को देने होंगे डॉक्यूमेंट्स, तभी डाल पाएंगे Vote

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार पूरी करने के बाद अब केंद्रीय चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का इंतजार है। वहां से दिशा-निर्देश मिलते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चर्चा है कि जिन राज्यों में पहले चुनाव होने है वहां के बाद अन्य राज्यों का नंबर आएगा। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) से पहले प्रदेश में एक बार फिर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को जिलों में मास्टर ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें, इससे पहले जुलाई में एक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस दौरान कई इधर-उधर हुए होंगे इसलिए दोबारा ट्रेनिंग करवाई जाएगी।