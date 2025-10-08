Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में बन रहा पॉवर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन, 9 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम

Mohasa- एमपी में निवेश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश के मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल जोन में निवेश की कोशिश की जा रही है।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 08, 2025

Interactive session on Power and Renewable Energy Equipment Manufacturing Zone in MP

Interactive session on Power and Renewable Energy Equipment Manufacturing Zone in MP (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

Mohasa- एमपी में निवेश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश के मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल जोन में निवेश की कोशिश की जा रही है। सीएम मोहन यादव इसके लिए अब मुंबईकरों को लुभाएंगे। यहां पॉवर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन सहित विभिन्न सेक्टर्स में निवेश पर उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। मुंबई में सीएम मोहन यादव का 9 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें मैक्सिको, सिंगापुर, कनाडा और इटली जैसे देशों के कॉन्सुल जनरल भी शिरकत करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यहां देश-विदेश के उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। इसके लिए होटल ट्राइडेंट, नरीमन पॉइंट मुंबई में इंटरएक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज इन पॉवर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड वाइट गुड्स इन मध्यप्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में उभर रहे औद्योगिक अवसरों से निवेशकों को अवगत कराने के उद्देश्य से यह सत्र रखा गया है। मुंबई में इंटरएक्टिव सेशन में खास तौर पर नर्मदापुरम के मोहासा-बाबई में विकसित किए जा रहे पॉवर एवं रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (Phase-2) में निवेश की कोशिश की जाएगी। इस औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है।

इंटरएक्टिव सेशन में देश के प्रमुख उद्योग समूह हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़, वेलस्पन ग्रुप, एलएंडटी, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, गॉदरेज इंडस्ट्रीज़, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, बजाज ग्रुप, आईपीसीए लैब और रेमंड ग्रुप के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इनके साथ सिंगापुर, मैक्सिको, कनाडा और इटली आदि देशों के कॉन्सुल जनरल और व्यापारिक प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

निवेशकों को औद्योगिक नीतियों और निवेश-संभावनाओं के बारे में बताएंगे सीएम

सेशन में सीएम डॉ. मोहन यादव निवेशकों को मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीतियों और निवेश-संभावनाओं के बारे में बताएंगे। उन्हें प्रदेश की पॉवर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन, पीएम मित्र पार्क, फुटवियर पार्क और उद्योग आधारित क्लस्टर्स की प्रमुख परियोजनाओं से भी अवगत कराएंगे।

सेशन को सीआईआई वेस्टर्न रीजन के डिप्टी चेयरमैन वीर एस अडवाणी और ब्लू स्टार लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी संबोधित करेंगे। मध्यप्रदेश में निवेश संभावनाओं के संबंध में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह जानकारी देंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

Published on:

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

ट्रेंडिंग

Trending Topics

Top Categories

Legal

