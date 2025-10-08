एमपी में बन रहा पॉवर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन, 9 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम

Mohasa- एमपी में निवेश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश के मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल जोन में निवेश की कोशिश की जा रही है। सीएम मोहन यादव इसके लिए अब मुंबईकरों को लुभाएंगे। यहां पॉवर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन सहित विभिन्न सेक्टर्स में निवेश पर उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। मुंबई में सीएम मोहन यादव का 9 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें मैक्सिको, सिंगापुर, कनाडा और इटली जैसे देशों के कॉन्सुल जनरल भी शिरकत करेंगे।