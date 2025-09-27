एमपी में एक्टिव कुख्यात तस्कर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस जारी

Interpol- मध्यप्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। एमपी को दुनियाभर में टाइगर स्टेट के रूप जाना जाता है। यहां के रिजर्व टाइगर में बड़ी संख्या में बाघ हैं। प्रदेशभर में फैले इन बाघों पर शिकारियों की भी नजर रहती है। यहां कई कुख्यात तस्कर सक्रिय हैं जोकि इंटरनेशनल लेबल पर यह काम करते हैं। सरकार ने बाघों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए भी कठोर कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ढरके लामा पर भी शिकंजा कसा गया है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के आवेदन पर देश विदेश की कानून प्रवर्ततन संस्था इंटरपोल मुख्यालय फ्रांस द्वारा उसके विरूद्ध रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया है।