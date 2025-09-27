Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में एक्टिव कुख्यात तस्कर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस जारी

Interpol- मध्यप्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। एमपी को दुनियाभर में टाइगर स्टेट के रूप जाना जाता है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 27, 2025

Interpol Red Corner Notice issued for the arrest of an active smuggler in MP
Interpol Red Corner Notice issued for the arrest of an active smuggler in MP (फोटो-सोशल मीडिया)

Interpol- मध्यप्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। एमपी को दुनियाभर में टाइगर स्टेट के रूप जाना जाता है। यहां के रिजर्व टाइगर में बड़ी संख्या में बाघ हैं। प्रदेशभर में फैले इन बाघों पर शिकारियों की भी नजर रहती है। यहां कई कुख्यात तस्कर सक्रिय हैं जोकि इंटरनेशनल लेबल पर यह काम करते हैं। सरकार ने बाघों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए भी कठोर कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ढरके लामा पर भी शिकंजा कसा गया है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के आवेदन पर देश विदेश की कानून प्रवर्ततन संस्था इंटरपोल मुख्यालय फ्रांस द्वारा उसके विरूद्ध रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया है।

कुख्यात तस्कर ढरके लामा प्रदेश में बाघों की तस्करी के लिए खासा सक्रिय रहा। सन 2015 में उसके विरूद्ध सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम में बाघ के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों की चीन में अवैध तस्करी संबंधी प्रकरण दर्ज किया गया था।

एमपी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने बताया कि आरोपी ढरके लामा पिछले 10 सालों से फरार है। उसके खिलाफ दर्ज प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को विवेचना के लिए भेजा गया था। एसटीएसएफ ने प्रकरण में संगठित गिरोह के कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिसंबर-2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम (होशंगाबाद) ने 29 आरोपियों को दोषी ठहराया। दोषियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 7.10 लाख अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा को प्रकरण में 9 साल के बाद, पिछले साल 24 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उसे भारत एवं नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) से पकडा गया था। 9 मई 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम ने ताशी शेरपा को 5 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।

कुख्यात तस्कर लामा को गिरफ्तार करने की भी कवायद तेज

अब कुख्यात तस्कर ढरके लामा को गिरफ्तार करने की भी कवायद तेज की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर भी नेपाल के हुमला का निवासी है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा इंटरपोल से समन्वय स्थापित कर विदेशी नागरिक ढरके लामा उर्फ टरके लामा पिता शीरिंग कुंगा लामा की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल मुख्यालय फ्रांस द्वारा रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरपोल 195 से अधिक देशों ने मिलकर बनाया है। इसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (ICPO-Interpol) कहा जाता है जोकि यह दुनिया भर में पुलिस एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा देता है। इंटरपोल द्वारा एसटीएसएफ के कार्यों की 4 बार सराहना की जा चुकी है।

भोपाल

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में एक्टिव कुख्यात तस्कर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस जारी

