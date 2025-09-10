विदेशियों को लुभा रहा एमपी का आर्गेनिक कॉटन, प्रदेश में 14600 करोड़ का होगा निवेश

CM Mohan Yadav- एमपी का आर्गेनिक कॉटन विदेशियों को खूब लुभा रहा है। इसकी अनेक देशों में डिमांड है। धार के पीएम मित्रा पार्क से टेक्सटाइल सेक्टर में मध्यप्रदेश को नया आयाम मिलेगा, प्रदेश टेक्सटाइल हब बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को कोलकाता इंटरैक्टिव सेशन में यह बात कही। उन्होंने एमपी में निवेश के लिए उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा की। कोलकाता में मध्यप्रदेश में 14600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनसे 16900 रोजगार प्राप्त होंगे। सीएम मोहन यादव ने एमपी की खूबियां बताते हुए कहा कि प्रदेश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सहज कनेक्टिविटी है, एमपी ऑर्गेनिक कॉटन और गारमेंट उद्योग का हब है। उन्होंने मध्यप्रदेश को अपार संभावनाओं और स्थिरता का आदर्श निवेश स्थल बताया।