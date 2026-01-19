पॉवर सेफ बन रहा एमपी का यह शहर, युद्ध हो या आए भूकंप-नहीं जाएगी बिजली

MP Power News- मध्यप्रदेश में बिजली के क्षेत्र में नित नए प्रयोग हो रहे हैं। दो दशक पहले राज्य बिजली की कमी से जूझ रहा था, पॉवर कट आम बात थी। अब प्रदेश बिजली उत्पादन में सरप्लस है और दूसरे राज्यों को पॉवर सप्लाई कर रहा है। इस मामले में प्रदेश में एक और बड़ा काम चल रहा है। राज्य के प्रमुख शहरों को पॉवर सेफ बनाने की पहल की जा रही है यानि यहां बिजली आपूर्ति कभी बाधित नहीं होगी। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल आइलैंडिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है जिसमें पॉवर ग्रिड से संपर्क कटते ही शहर खुद का पॉवर स्टेशन बना लेगा। युद्ध या भूकंप जैसी स्थिति में भी बिजली सप्लाई सुनिश्चित रहेगी। बड़े रक्षा कारखाने और सेना से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों के कारण जबलपुर से इस सिस्टम की शुरुआत की जा रही है।