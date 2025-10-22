एमपी कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, जीतू पटवारी बोले… दिवाली पर किसान निराश, लगाया आरोप

Jitu Patwari Attack on MP BJP: मेहनतकश किसानों के लिए यह दिवाली निराशा वाली रही। खराब फसलों का न तो उचित मुआवजा मिला और न ही उन्हें सही भाव मिल पाया है। यह आरोप कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगाए। सोमवार को अपने एक बयान में कहा, प्रदेश के 12 जिलों में सोयाबीन फसल बारिश और बीमारी से तबाह हुई लेकिन 8.8 लाख किसानों में से ज्यादातर को मामूली राहत मिली है। सोयाबीन का बाजार में 3500-3800 रुपए भाव मिल रहा है। किसानों को भावांतर नहीं बल्कि उचित भाव की जरूरत है।