भोपाल

एमपी कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, जीतू पटवारी बोले… दिवाली पर किसान निराश, लगाया आरोप

jitu patwari Attack on MP BJP: मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेशअध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर साधा निशाना, भाजपा पर लगाएं गंभीर आरोप, बोलो मेहनतकश किसानों के लिए निराशा वाली रही दिवाली...

भोपाल

Sanjana Kumar

Oct 22, 2025

Jitu Patwari Attack on MP BJP: मेहनतकश किसानों के लिए यह दिवाली निराशा वाली रही। खराब फसलों का न तो उचित मुआवजा मिला और न ही उन्हें सही भाव मिल पाया है। यह आरोप कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने लगाए। सोमवार को अपने एक बयान में कहा, प्रदेश के 12 जिलों में सोयाबीन फसल बारिश और बीमारी से तबाह हुई लेकिन 8.8 लाख किसानों में से ज्यादातर को मामूली राहत मिली है। सोयाबीन का बाजार में 3500-3800 रुपए भाव मिल रहा है। किसानों को भावांतर नहीं बल्कि उचित भाव की जरूरत है।

एमपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने 19 अक्टबर को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए सीएम मोहन यादव और भाजपा पर निशाना साधा था। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि हो सकता है आपके संज्ञान में न हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के किसान हमारे प्रदेश की रीढ़ हैं, लेकिन आज वे गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं। यहां पढ़ें कांग्रेस नेता जीतू पटवारी की पूरी पोस्ट...

कांग्रेस नेता जीतू ने कहा, प्रदेश के किसान कर्ज में डूबे हैं। सरकार उनकी परेशानी समझना ही नहीं चाहती। आरोप लगाया कि भाजपा के झूठे वादे, अधूरे मुआवजे और खोखले दावे किसानों के घावों पर नमक छिड़क रहे हैं। पटवारी ने कहा, कांग्रेस का संकल्प है कि मप्र में 2028 की दिवाली, किसान की खुशहाली वाली होगी।

