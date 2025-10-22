Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

छठ पूजा पर 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, Train Alert में देखें पूरी नंबर लिस्ट

Train Alert: रेलवे की तैयारियों को लेकर डीआरएम का दावा, छठ पूजा पर घर जाने और दिवाली के बाद लौटने वालों की भीड़ को कंट्रोल करने लागू किया Crowd Control Plan, Train Alert में देखें स्पेशल ट्रेनों की पूरी नंबर लिस्ट...

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 22, 2025

special train

Railway to run special train on festival season see stoppage list

Train Alert: दिवाली के बाद कर्म स्थल पर वापसी करने वाले यात्रियों और छठ पूजा पर घर जाने वाली भीड़ से निपटना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। रेलवे ने इसके लिए सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का ऐलान किया है। डीआरएम पंकज त्यागी और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने यात्रियों से व्यवस्थाओं पर चर्चा की।

डीआरएम का बड़ा दावा

रेलवे (Train Alert) की तैयारियों की जानकारी देते हुए डीआरएम ने दावा किया है कि एमपीकी राजधानी भोपाल और आरकेएमपी स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू कर दिया गया है। इस बार बीते सालों के मुकाबले अधिक भीड़ सामने आई बावजूद अब तक अव्यवस्था की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

यहां देखें स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट (Special Train Run Number List)

1-- गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल प्रत्येक शनिवार एवं मंगलवार दिनांक 27.09.2025 से 01.11.2025 तक संचालित (छठ महापर्व स्पेशल)।

2-- गाड़ी संख्या 01665 रानी कमलापत्ति-अगरतला स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को संचालित (Train Alert)।

3-- गाड़ी संख्या 01661 रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन स्पेशल दिनांक 17.10.2025 एवं 18.10.2025 (दीपवाली स्पेशल)।

4--गाड़ी संख्या 01289 रानी कमलापति रीवा एक्सप्रेस दिनांक 17.10.2025 को संचालित।

5-- गाड़ी संख्या 02191 रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस दिनांक 27.09.2025 से 18.10.2025 तक संचालित।

6-- गाड़ी संख्या 22187 रानी कमलापति-जबलपुर एक्सप्रेस।

7-- गाड़ी संख्या 12061 रानी कमलापति-जबलपुर एक्सप्रेस।

Published on:

22 Oct 2025 11:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / छठ पूजा पर 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, Train Alert में देखें पूरी नंबर लिस्ट

