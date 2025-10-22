छठ पूजा पर 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, Train Alert में देखें पूरी नंबर लिस्ट

Train Alert: दिवाली के बाद कर्म स्थल पर वापसी करने वाले यात्रियों और छठ पूजा पर घर जाने वाली भीड़ से निपटना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। रेलवे ने इसके लिए सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का ऐलान किया है। डीआरएम पंकज त्यागी और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने यात्रियों से व्यवस्थाओं पर चर्चा की।