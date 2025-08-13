13 अगस्त 2025,

बुधवार

जीतू पटवारी थोड़ी देर में कर सकते हैं, एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में वोट चोरी का बड़ा खुलासा

MP Congress: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी आज 13 अगस्त को एमपी में वोट चोरी का खुलासा करने का दावा किया है, विधानसभा चुनाव 2023 में वोट चोरी का आरोप, मध्यप्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 13, 2025

Vote chori in MP Assembly Election 2025
Vote chori in MP Assembly Election 2025(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP Congress: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुआ है। जिसका खुलासा वो आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने करेंगे। बता दें कि 11 अगस्त को जबलपुर में वोट चोरी सत्याग्रह से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि, इस देश में आपका भी मताधिकार सुरक्षित रहे, आपके बेटे का भी मताधिकार सुरक्षित रहे और आगामी पीढ़ी का भी, तभी तो संविधान पर भरोसा रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति वास्तविक प्रमाण के साथ बात करे तो उसका स्वागत है लेकिन, इसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता लाने का प्रयास किया जाए तो, यह भाजपा का एजेंडा है। इसी उद्देश्य को विस्तार देते हुए आज एमपी कांग्रेस बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है।

पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई

राहुल गांधी के आरोप का समर्थन करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज अहम खुलासा करने वाले हैं। इस दौरान यहां पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी आयोजित की जाएगी।



‘बेटे बने यमराज’, हाथ-पैर बांध पिता को नहर में फेंका, 10 किमी दूर मिला शव
जबलपुर
Jabalpur Crime Sons killed their Father shocking News

दरअसल कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने आज 13 अगस्त को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई है। जिसमें राहुल गांधी के लोकसभा चुनावों में वोट चोरी के बाद अब जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर रणनीति तय की जाएगी। बैठक में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस रणनीति पर विचार-मंथन करेंगे।

प्रदेश में राजनीतिक तकरार तेज

ऐसे में अब कांग्रेस की तैयारी पर राजनीतिक तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक के मुताबिक, इस बैठक में प्रदेश प्रभारी हरिश चौधरी और वरिष्ठ नेता पूरे राज्य में पत्रकार वार्ताएं, रैलियां और धरने प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम करेंगे, ताकि बीजेपी का सारा सच जनता के सामने लाया जा सके।



कृषि प्रधान देश के लिए वरदान हैं सांप, कैसे पहचानें जहरीला है या नहीं, काट ले तो क्या करें क्या नहीं
जबलपुर
how to identify Poisonous Snakes

Published on:

13 Aug 2025 12:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / जीतू पटवारी थोड़ी देर में कर सकते हैं, एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में वोट चोरी का बड़ा खुलासा

