जीतू पटवारी थोड़ी देर में कर सकते हैं, एमपी विधानसभा चुनाव 2023 में वोट चोरी का बड़ा खुलासा

MP Congress: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में वोट चोरी हुआ है। जिसका खुलासा वो आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने करेंगे। बता दें कि 11 अगस्त को जबलपुर में वोट चोरी सत्याग्रह से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि, इस देश में आपका भी मताधिकार सुरक्षित रहे, आपके बेटे का भी मताधिकार सुरक्षित रहे और आगामी पीढ़ी का भी, तभी तो संविधान पर भरोसा रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति वास्तविक प्रमाण के साथ बात करे तो उसका स्वागत है लेकिन, इसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता लाने का प्रयास किया जाए तो, यह भाजपा का एजेंडा है। इसी उद्देश्य को विस्तार देते हुए आज एमपी कांग्रेस बड़ा खुलासा करने की तैयारी में है।