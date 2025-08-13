13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

कृषि प्रधान देश के लिए वरदान हैं सांप, कैसे पहचानें जहरीला है या नहीं, काट ले तो क्या करें क्या नहीं

Poisonous Snake: सरिसृप संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ने खोला सांपों की रहस्यमयी दुनिया का राज, बताई जहरीले सांपों की पहचान, जानें अगर काट ले सांप तो क्या करें क्या नहीं...

जबलपुर

Sanjana Kumar

Aug 13, 2025

how to identify Poisonous Snakes
how to identify Poisonous Snakes(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Poisonous Snake: सरिसृप संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में सात दिनों से चल रहे जागरूकता, सुरक्षा व प्रबंधन कार्यक्रम का समापन मंगलवार को हुआ। इसमें महिदपुर, बड़नगर, आगर, खाचरौद, नागदा सहित जिले की तहसीलों से आए 350 से अधिक मेडिकल ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांपों की प्रजातियों की पहचान, सर्पदंश की स्थिति में प्राथमिक उपचार व बचाव के उपाय बताए गए।

भारत के लिए वरदान है सांप, लेकिन कैसे

संस्थान प्रमुख डॉ. मुकेश इंगले ने बताया सांप कृषि प्रधान देश के लिए वरदान हैं। चूहे खाद्यान्न का लगभग पांचवां हिस्सा नष्ट कर देते हैं; यदि सांप न हों तो यह नुकसान तीन गुना बढ़ सकता है। आकार, गति और बिलों में घुसने की क्षमता के कारण वे सबसे प्रभावी प्राकृतिक चूहा नियंत्रक माने जाते हैं। सांप कृषि ही नहीं, चिकित्सा व शोध के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उनका विष जीवनरक्षक एंटीवेनम बनाने, जैव-रासायनिक शोध व दवाओं के विकास में उपयोग होता है। पारिस्थितिक तंत्र में भी वे आहार शृंखला का अहम हिस्सा हैं।

ये भी पढ़ें

‘बेटे बने यमराज’, हाथ-पैर बांध पिता को नहर में फेंका, 10 किमी दूर मिला शव
जबलपुर
Jabalpur Crime Sons killed their Father shocking News

सांपों से सुरक्षा के उपाय (Snakes Prevention Tips)

घरों, दुकानों व गोदामों में नहीं आएंगे सांप

1- आसपास का क्षेत्र साफ रखें, दीवारों के छेद बंद करें।

2- पानी की निकासी पर जालियां लगाएं।

3- लकड़ी, पत्थर, कचरा या सामग्री का ढेर न लगाएं।

4- खिड़कियों-दरवाजों के पास पौधे या गमले न रखें।

5- जमीन पर सोने से बचें चारपाई पर सोएं।

खेत-खलिहानों में सांप से बचने के उपाय

6.- जूते पहनें, लाठी से आवाज करते चलें।

7- झाड़ियों या लकड़ी के में हाथ-पैर न डालें। अंधेरे में टॉर्च/लालटेन प्रयोग करें। छूने या पकड़ने से बचें।

सर्पदंश का उपचार (Snake Bite Treatment)

जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है (Snake Bites) उस रोगी को शांत रखें, हिलने-डुलने से बचाएं। घबराने की कोई जरूरत नहीं। घबराने से जहर तेजी से शरीर में फैलता है। इसलिए घबराने के बजाय सावधान रहें। ध्यान दें कि जिस अंग पर सांप ने काटा है, उस अंग को लकड़ी की स्केल से स्थिर कर हल्के बैंडेज से बांधें। अंग को कसकर न बांधें। तुरंत अस्पताल पहुंचाएं और संभव हो तो सांप की पहचान जरूर बताएं। ताकि सही समय पर सही इलाज मिल सके।

सांप काटे तो भूलकर भी न करें ये काम (If Snake Bites know What to do or Not)

तंत्र-मंत्र, झाड़-फूंक में समय न गंवाएं। घाव को न काटें, न छीले, न विष चूसने का प्रयास करें। रोगी को शारीरिक श्रम या नींद में न डालें।

कैसे पहचानें सांप जहरीला है या नहीं? (How To Identify Poisonous Snake)

करैत: काला/नीला-काला, 40 सफेद आड़ी रेखाएं, रात में सक्रिय।

नाग: चौड़ा फन, तेज फुंकार, 1-2 मीटर लंबा।

रसल वाइपर: त्रिभुजाकार सिर, भूरे-पीले रंग पर काले छल्ले।

सॉ-स्केल्ड वाइपर: हीरे जैसी धारियां, छोटा आकार, फुंकार; क्षेत्र में 1त्न से भी कम पाया जाता है।

प्रतिभागी बोले-पता चला हर सांप जहरीला नहीं होता

शकरखेड़ी की एएनएम ज्योति गोयल ने कहा, हर सांप जहरीला नहीं होता, यह जानकारी अब स्पष्ट हुई। आक्यालिंबा की सीएचओ सोनू नागर के अनुसार, फर्स्ट एड से लेकर अस्पताल तक का प्रबंधन स्पष्ट हुआ। भादवा के सीएचओ रिंकू गेहलोद ने कहा कई भ्रम दूर हुए। इटावा की एएनएम दिव्या वाडिया ने कहा, जानकारी के अभाव में इलाज में कठिनाई होती थी; अब मरीज को निश्चिंत कर सकेंगे।

सांपों को मारने के बजाय समझें इनका महत्व(Snake Significanes)

विशेषज्ञों ने दोहराया सांपों को मारने की बजाय सुरक्षित रहना और महत्त्व को समझना ही पर्यावरणीय संतुलन की कुंजी है। डॉ. इंगले ने बताया कि अगली कार्ययोजना के तहत 6000 विद्यार्थियों को संस्थान लाकर प्रशिक्षित करेंगे।

ये भी पढ़ें

आज इन रास्तों पर जाने से बचें, थोड़ी देर में यहां से गुजरेंगे सीएम मोहन यादव, विशाल तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल
इंदौर
CM Mohan Yadav indore in Tiranga Yatra

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 11:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / कृषि प्रधान देश के लिए वरदान हैं सांप, कैसे पहचानें जहरीला है या नहीं, काट ले तो क्या करें क्या नहीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.