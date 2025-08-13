कृषि प्रधान देश के लिए वरदान हैं सांप, कैसे पहचानें जहरीला है या नहीं, काट ले तो क्या करें क्या नहीं

संस्थान प्रमुख डॉ. मुकेश इंगले ने बताया सांप कृषि प्रधान देश के लिए वरदान हैं। चूहे खाद्यान्न का लगभग पांचवां हिस्सा नष्ट कर देते हैं; यदि सांप न हों तो यह नुकसान तीन गुना बढ़ सकता है। आकार, गति और बिलों में घुसने की क्षमता के कारण वे सबसे प्रभावी प्राकृतिक चूहा नियंत्रक माने जाते हैं। सांप कृषि ही नहीं, चिकित्सा व शोध के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उनका विष जीवनरक्षक एंटीवेनम बनाने, जैव-रासायनिक शोध व दवाओं के विकास में उपयोग होता है। पारिस्थितिक तंत्र में भी वे आहार शृंखला का अहम हिस्सा हैं।