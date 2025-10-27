एमपी के किसानों से कांग्रेस की शिकायत, जीतू पटवारी बोले- 2 लाख माफ किए पर आपने हमें ही हरवा दिया यार…

Jitu Patwari- मध्यप्रदेश में लगातार चुनावी हारों से पस्त पड़ी कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के लिए नेता हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश का यह प्रमुख विपक्षी दल विशेष रूप से महिलाओं और किसानों के मुद्दों पर मुखर है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इन दोनों वर्गों को साधने से मृतप्राय: पार्टी में नई जान फूंकी जा सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता, महिलाओं और किसानों से संबंधित किसी भी मुद्दे को भुनाने से नहीं चूकते। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पचमढ़ी में होने वाले शिविर की तैयारियों का जायजा लेने गए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पिपरिया में किसानों के आंदोलन की भनक लगी तो वे तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने किसानों के हक में लड़ाई लड़ने की हुंकार भरी और स्थानीय सांसद से लेकर सीएम व केंद्रीय कृषि मंत्री तक पर निशाना साधा। यहां जीतू पटवारी ने अपने मन की पीड़ा भी ​व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ किया पर आपने हमें ही बुरी तरह हरा दिया।