एमपी के किसानों से कांग्रेस की शिकायत, जीतू पटवारी बोले- 2 लाख माफ किए पर आपने हमें ही हरवा दिया यार…

Jitu Patwari complained about Congress's defeat even after the 2 lakh rupees waiver
Jitu Patwari- मध्यप्रदेश में लगातार चुनावी हारों से पस्त पड़ी कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के लिए नेता हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश का यह प्रमुख विपक्षी दल विशेष रूप से महिलाओं और किसानों के मुद्दों पर मुखर है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इन दोनों वर्गों को साधने से मृतप्राय: पार्टी में नई जान फूंकी जा सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता, महिलाओं और किसानों से संबंधित किसी भी मुद्दे को भुनाने से नहीं चूकते। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पचमढ़ी में होने वाले शिविर की तैयारियों का जायजा लेने गए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पिपरिया में किसानों के आंदोलन की भनक लगी तो वे तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने किसानों के हक में लड़ाई लड़ने की हुंकार भरी और स्थानीय सांसद से लेकर सीएम व केंद्रीय कृषि मंत्री तक पर निशाना साधा। यहां जीतू पटवारी ने अपने मन की पीड़ा भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ किया पर आपने हमें ही बुरी तरह हरा दिया।
नर्मदापुरम जिले के पिपरिया के पास किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। सुबह से लाइन में लगे किसानों को टोकन नहीं मिला तो वे प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को इसकी खबर लगी तो वे प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच जा पहुंचे।
किसान यशवंत पटेल ने बताया कि वे पिछले 3 माह से डीएपी, यूरिया के परेशान हो रहे हैं। सभी किसानों ने खाद के लिए परेशानी की बात कही। इस पर जीतू पटवारी ने कहा कि हम आपके लिए हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने केंद्र के प्रभारियों से भी बात की।
बाद में किसानों को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने पूछा- दर्शनसिंह चौधरी यहां के सांसद हैं… कुछ किया आपके लिए…अभी आप लोग धूप में खड़े हो… खाना पीना छोड़कर …पर आपसे भी एक शिकायत है…यार ये बताओ हम किसानों की लड़ाई लड़ें …कमलनाथ ने 2 लाख रुपए माफ किए कर्ज के पर आप लोगों ने हमें ही हरा दिया यार… ये गलती है कि नहीं आपकी…जो लड़ाई लड़े उसका साथ दो…।
पिपरिया में किसानों के इस प्रदर्शन का कांग्रेस प्रदेशाध्क्ष जीतू पटवारी ने अपने सोशल एकाउंट पर वीडियो भी पोस्ट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा-
शिवराज जी,
पिपरिया के किसानों की पीड़ा प्रमाण है भाजपा का डबल-इंजन बेपटरी हो चुका है! किसानों का साफ कहना है आनंद-अभिनंदन में डूबी सरकार हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है!
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग