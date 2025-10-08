Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

IAS अधिकारियों पर जीतू पटवारी का विवादित बयान, कहा- आइएएस चड्डी पहनकर…

MP News: राजधानी भोपाल में चल रहे दो दिवसीय कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बीच नौकरशाही को लेकर सियासी घमासान मच गया। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आइएएस अफसरों को लेकर विवादित बयान दे दिया।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 08, 2025

Jitu Patwari controversial statement on IAS officers

Jitu Patwari controversial statement on IAS officers

MP News: राजधानी भोपाल में चल रहे दो दिवसीय कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बीच नौकरशाही को लेकर सियासी घमासान मच गया। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आइएएस अफसरों को लेकर विवादित बयान दे दिया। पटवारी ने कहा कि 90 प्रतिशत आइएएस अफस(IAS officers)र जिलों में जाकर भाजपा सरकार का बाजा बजा रहे हैं। विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। जो आइएएस चड्डी पहनकर घूम रहे हैं। वो अपनी चड्डी के बटन लगाकर रखें।

भाजपा का पलटवार

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा पटवारी(Jitu Patwari controversial statement) अफसरों का अपमान करने पर उतर चुके हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने भी इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सिसोदिया कहा कि 'ऐसा लग रहा है जैसे कोई बूथ अध्यक्ष बोल रहा हो। प्रदेश अध्यक्ष पद की गरिमा बनाए रखें।

पटवाकी खो देंगे खुद का सम्मान

उन्होंने आगे कहा कि IAS अधिकारियों को अश्लील शब्दों से संबोधित करना पूरी तरह से अनुचित है, और कार्यपालिका देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। इस प्रकार के बयान से ना केवल अधिकारियों की इज्जत घटेगी, बल्कि पटवारी का खुद का सम्मान भी कम होगा।

नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, इन नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें लिस्ट
भोपाल
भोपाल
mp women congress New state executive announced

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

‘जहरीली कफ सिरप’ से बीमार बच्चों को देखने नागपुर पहुंचे उप सीएम राजेंद्र शुक्ल, अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी

Cough Syrup Case
भोपाल

दिवाली पर घर जाना पड़ेगा महंगा, गाड़ियां फुल, रेल से लेकर हवाई यात्रा तक देखें किराये की पूरी लिस्ट

diwali travel will expensive know why
भोपाल

कोल्ड्रिफ कफ सिरप कंपनी मालिक को पकड़ने चेन्नई पहुंची पुलिस, 21 मासूमों की मौत पर सबसे बड़ा एक्शन

Cough Syrup Death Case big Update
भोपाल

मेट्रोपॉलिटन रीजन पर बड़ा अपडेट: 3 महीने से बैठकें ठप, BDA से पूछताछ

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

बड़ा खुलासा: कोल्ड्रिफ में मिला जहरीला केमिकल, 12 सदस्यीय टीम करेगी जांच

Cough-Syrup-Death-Case
भोपाल
