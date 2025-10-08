IAS अधिकारियों पर जीतू पटवारी का विवादित बयान, कहा- आइएएस चड्डी पहनकर…

MP News: राजधानी भोपाल में चल रहे दो दिवसीय कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बीच नौकरशाही को लेकर सियासी घमासान मच गया। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आइएएस अफसरों को लेकर विवादित बयान दे दिया। पटवारी ने कहा कि 90 प्रतिशत आइएएस अफस(IAS officers)र जिलों में जाकर भाजपा सरकार का बाजा बजा रहे हैं। विपक्ष पर यातनाएं करते हैं। जो आइएएस चड्डी पहनकर घूम रहे हैं। वो अपनी चड्डी के बटन लगाकर रखें।