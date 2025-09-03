Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

बीजेपी नेताओं-विधायकों-सांसदों से पूछें: किसानों से यह दुश्मनी कब तक निभाएंगे? लाठीचार्ज पर पटवारी का बयान

MP Congress- मध्यप्रदेश में खाद के लिए नित नए बवाल हो रहे हैं। प्रदेशभर में किसान यूरिया के लिए परेशान हैं जबकि सरकार पर्याप्त स्टाक होने का दावा कर रही है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 03, 2025

Jitu Patwari raised questions on lathicharge on farmers in Rewa
Jitu Patwari raised questions on lathicharge on farmers in Rewa (फोटो सोर्स- पत्रिका)

MP Congress- मध्यप्रदेश में खाद के लिए नित नए बवाल हो रहे हैं। प्रदेशभर में किसान यूरिया के लिए परेशान हैं जबकि सरकार पर्याप्त स्टाक होने का दावा कर रही है। हालांकि रोज हो रहे किसानों के प्रदर्शनों, उन पर ला​ठीचार्ज आदि की घटनाओं से सरकारी दावों की पोल खुद ही खुल रही है। रीवा में पुलिस ने खाद मांग रहे किसानों पर लाठियां बरसाई जिससे कई किसान घायल हो गए। इस घटना पर सीएम मोहन यादव ने भी संज्ञान लेकर कलेक्टरों को फटकारा है। इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने रीवा में लाठीचार्ज को बेकसूर किसानों पर "सरकारी अत्याचार" बताया और इसके लिए बीजेपी नेताओं, जनप्रतिनिधियों से सवाल करने को कहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि बीजेपी हमेशा से किसान विरोधी रही है और यह घटना उसका ताज़ा प्रमाण है।

रीवा के करहिया मंडी में मंगलवार को खाद के लिए परेशान किसानों पर पुलिस के लाठीचार्ज की घटना पर पूरे राज्य में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। प्रदेशभर के किसान इससे नाराज हैं।

किसानों पर लाठीचार्ज की इस घटना को राज्य सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। सीएम मोहन यादव ने बुधवार को अचानक बैठक बुलाकर खाद वितरण में अव्यवस्था पर कलेक्टरों को फटकार लगाई। उन्होंने इतना तक कह दिया कि ऐसे कलेक्टरों को हटाना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में नई कार्यकारिणी और निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आए भोपाल
भोपाल
BL Santosh came for new executive and appointments in corporations in MP

रीवा की घटना पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पार्टी के नेता रीवा में किसानों पर बरसती लाठियों के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार को घेर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने एक्स हेंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि रीवा की घटना इसका ताज़ा प्रमाण है। उमंग सिंघार ने कहा कि जिस प्रदेश से देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं वहां के किसान इतनी तकलीफ़ झेल रहे हैं तो पूरे देश के किसानों की हालत क्या होगी!

बेकसूर किसानों पर "सरकारी अत्याचार"

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को बेकसूर किसानों पर "सरकारी अत्याचार" करार दिया है। उन्होंने कहा है कि खाद के लिए परेशान किसान घंटों तक लाइन में लग रहे हैं और पुलिस उनपर लाठियां बरसा रही है। जीतू पटवारी ने लोगों से रीवा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के संबंध में बीजेपी नेताओं से सवाल पूछने को कहा। उन्होंने कहा है कि अपने-अपने इलाकों के बीजेपी नेताओं, विधायकों, सांसदों से सवाल करें! जो जहां मिले, जरूर पूछें, 'किसानों से यह दुश्मनी कब तक निभाई जाएगी?

ये भी पढ़ें

एमपी के दो जिलों का बदलेगा नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर, आयोग ने मांगी रिपोर्ट
भोपाल
Map of Maihar and Rewa districts will change from half a dozen villages

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 06:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बीजेपी नेताओं-विधायकों-सांसदों से पूछें: किसानों से यह दुश्मनी कब तक निभाएंगे? लाठीचार्ज पर पटवारी का बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट