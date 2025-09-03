बीजेपी नेताओं-विधायकों-सांसदों से पूछें: किसानों से यह दुश्मनी कब तक निभाएंगे? लाठीचार्ज पर पटवारी का बयान

MP Congress- मध्यप्रदेश में खाद के लिए नित नए बवाल हो रहे हैं। प्रदेशभर में किसान यूरिया के लिए परेशान हैं जबकि सरकार पर्याप्त स्टाक होने का दावा कर रही है। हालांकि रोज हो रहे किसानों के प्रदर्शनों, उन पर ला​ठीचार्ज आदि की घटनाओं से सरकारी दावों की पोल खुद ही खुल रही है। रीवा में पुलिस ने खाद मांग रहे किसानों पर लाठियां बरसाई जिससे कई किसान घायल हो गए। इस घटना पर सीएम मोहन यादव ने भी संज्ञान लेकर कलेक्टरों को फटकारा है। इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने रीवा में लाठीचार्ज को बेकसूर किसानों पर "सरकारी अत्याचार" बताया और इसके लिए बीजेपी नेताओं, जनप्रतिनिधियों से सवाल करने को कहा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि बीजेपी हमेशा से किसान विरोधी रही है और यह घटना उसका ताज़ा प्रमाण है।