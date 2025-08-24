सजायाफ़्ता मंत्री को करें बर्खास्त, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान ने मचाई हलचल

Jitu Patwari- केंद्र सरकार के 3 नए बिल पर देशभर में बवाल मचा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा में ये बिल पेश किए थे। इनमें देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री व मंत्रियों को गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किए जाने पर पद से हटाने का प्रावधान है। विपक्ष इन बिल का जमकर विरोध कर रहा है जिसके बाद इन्हें संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को बिल का समर्थन करते हुए इसे राजनीति में नैतिकता और ईमानदारी की मिसाल प्रस्तुत करनेवाला बताया। इसपर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें घेरा। उन्होंने बिहार के सजायाफ़्ता मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है।