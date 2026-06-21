नोटिस मिलने पर जीतू पटवारी का जवाब- ‘मेरा वेयरहाउस खाली कर दो’, एमपी में सियासी लड़ाई कारोबार पर आई

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में तत्काल वेयरहाउस कार्पोरेशन के महाप्रबंधक अनुराग वर्मा को फोन लगाकर जवाब दिया। जीतू पटवारी ने कहा- आपके यहां कोई याचन-नाचन बने हैं नए..मैं उन्हें नहीं जानता, वो मेरे वेयरहाउस पर गए थे और कह रहे हैं कि अंदर-बाहर जाले क्यों लगे हैं। मैंने पहले ही आपको लिखकर दिया था और आज फिर चिट्ठी भेज दी है। आप अगर खाली कर सको तो हमारा वेयरहाउस खाली कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि हम किसी के कर्जदार नहीं हैं, एक तो वेयरहाउस का पहले तो टाइम पर किराया नहीं देते, ऊपर से हमें बेइज्जत करेंगे। आप वहां से अपना माल हटा लो और वेयरहाउस खाली कर दो। आपका माल पूरी तरह से सुरक्षित है और उसमें एक नए पैसे की कमी नहीं आई है, लेकिन इस तरह की बेइज्जती और दबाव सहन नहीं किया जाएगा।