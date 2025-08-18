ओंकार सिंह मरकाम, जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह को किसने सौंपी जिलों की कमान, जीतू पटवारी का बड़ा खुलासा

Rahul Gandhi- एमपी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर चल रहे बवाल के बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कान्फ्रेंस की। उन्होंने सूची पर असंतोष पर मीडिया से खुलकर बात की। जीतू पटवारी ने कहा पार्टी का कोई भी नेता उचित फोरम पर अपनी बात रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उन्होंने सफाई दी कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में मेरा जरा भी दखल नहीं रहा है। ये नियुक्तियां पूरी तरह से आब्जर्बर्स के फीडबैक के आधार पर की गईं हैं। जीतू पटवारी ने जयवर्धन सिंह, ओंकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह जैसे नेताओं को जिलों की कमान सौंप देने पर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि खुद राहुल गांधी ने ये फैसला लिया।