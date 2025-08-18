Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

ओंकार सिंह मरकाम, जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह को किसने सौंपी जिलों की कमान, जीतू पटवारी का बड़ा खुलासा

Rahul Gandhi- एमपी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर चल रहे बवाल के बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कान्फ्रेंस की।

भोपाल

Aug 18, 2025

Jitu Patwari's disclosure on making Omkar Singh Markam Jaivardhan Singh the District President
Rahul Gandhi- एमपी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर चल रहे बवाल के बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कान्फ्रेंस की। उन्होंने सूची पर असंतोष पर मीडिया से खुलकर बात की। जीतू पटवारी ने कहा पार्टी का कोई भी नेता उचित फोरम पर अपनी बात रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उन्होंने सफाई दी कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में मेरा जरा भी दखल नहीं रहा है। ये नियुक्तियां पूरी तरह से आब्जर्बर्स के फीडबैक के आधार पर की गईं हैं। जीतू पटवारी ने जयवर्धन सिंह, ओंकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह जैसे नेताओं को जिलों की कमान सौंप देने पर भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि खुद राहुल गांधी ने ये फैसला लिया।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चला रही है। इसके तहत 71 शहर और जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गईं। इन नियुक्तियों पर तीन दिनों से बवाल मचा हुआ है। ऐसे माहौल में प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी मीडिया से रूबरू हुए और
जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के संबंध में कई बातें साझा कीं।

प्रेस कांफ्रेंस में विधायक जयवर्धन सिंह भी शामिल थे जिन्हें गुना का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि खुद राहुल गांधी ने जून में यह कहा था कि हर जिले के सबसे प्रभावशाली नेता, लंबी रेस के घोड़े को अध्यक्ष बनाया जाएगा। जयवर्धन सिंह ने जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर राहुल गांधी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो कहेगी मैं वह काम करूंगा।

जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में किसी भी नेता का कोई दखल नहीं

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संगठन सृजन के अंतर्गत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में किसी भी नेता का कोई दखल नहीं रहा है। राहुल गांधी ने इसके लिए विशेष रूप से आब्जर्बर भेजे थे। उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद उनके नामों की सूची जारी की।

बडे़ नेताओं को सीधे राहुल गांधी का फोन

जीतू पटवारी ने बताया कि पार्टी के बडे़ नेताओं को सीधे राहुल गांधी ने फोन कर जिला अध्यक्ष बनाए जाने की सूचना दी। उन्होंने जयवर्धन सिंह, ओंकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाने पर भी बडा खुलासा किया। जीतू पटवारी ने बताया कि यह फैसला राहुल गांधी ने ही लिया। जिलाध्यक्षों की सूची पर नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य उचित फोरम पर अपनी बात रख सकता है।

image

