कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की 'चाणक्य नीति' में फिर फंसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, एमपी की सियासत से हुए बाहर !

भोपाल. सोनिया गांधी ने कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराष्ट्र स्क्रीनिंग कमेटी का चैयरमैन नियुक्त किया है। जानकारों का कहना है सिंधिया को ये जिम्मेदारी देकर मध्यप्रदेश की सियासत से एक बार फिर से दूर किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में है लेकिन इसी दौरान उन्हें महाराष्ट्र में स्क्रीनिंग कमेटी का चैयरमैन नियुक्त कर दिया गया।

कैसे दूर हुए सिंधिया

मध्यप्रदेश विदानसबा चुनाव के पहले कमल नाथ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मध्यप्रदेश के सीएम बने। सीएम बनने के बाद कमल नाथ के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की अटकलें लगाई गईं, लेकिन तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा- लोकसभा चुनाव भी कमलनाथ के नेतृत्व में होंगे लेकिन लोकसभा में पार्टी की हार हुई। राहुल गांधी ने हार के बाद पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया फिर कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। कमल नाथ ने भी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की उसके बाद से सिंधिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने की अटकलें लगने लगीं। लेकिन अब सिंधिया को महाराष्ट्र भेज दिया गया है।



महाराष्ट्र में दिसंबर तक चुनाव प्रस्तावित हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस जल्द ही अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। ऐसे में सिंधिया महाराष्ट्र छोड़कर मध्यप्रदेश वापस नहीं आ सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यही कारण है कि सिंधिया एक बार फिर से मध्यप्रदेश की सियासत से दूर हो गए हैं।

कमलनाथ-दिग्विजय, सिंधिया पर हावी

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद प्रदेश की राजनीति में बढ़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्यप्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं लेकिन इसके बाद भी सिंधिया को प्रदेश में पार्टी की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी जब तक कांग्रेस अध्यक्ष थे ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ा था। राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते हुए दिग्विजय सिंह का कद प्रदेश की सियासत में घटने लगा था वो खुद भोपाल से अपना चुनाव हार गए थे।

