एमपी में बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे को बताया सीएम

Rajmata Scindia - मध्यप्रदेश में एक बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की आधिकारिक सूची में विजयाराजे सिंधिया का नाम भी शामिल कर लिया गया है जबकि वे कभी सीएम नहीं रहीं।

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 26, 2025

Rajmata Scindia

Rajmata Scindia - image social media

Rajmata Scindia- मध्यप्रदेश में एक बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की आधिकारिक सूची में विजयाराजे सिंधिया का नाम भी शामिल कर लिया गया है जबकि वे कभी सीएम नहीं रहीं। मध्यप्रदेश विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्हें सीएम के रूप में दर्शाया गया है। प्रदेश के पूर्व सीएम की सूची में उनका नाम भी शामिल है।विजया राजे सिंधिया, कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मां और बीजेपी नेता व वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी थीं। वे प्रदेश में बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री थीं और राजमाता सिंधिया के रूप में विख्यात रहीं। विजयाराजे सिंधिया कई बार सांसद रहीं लेकिन मुख्यमंत्री कभी नहीं रहीं।

विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 30 जुलाई 1967 से 25 मार्च 1969 तक बताया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में क्रमश: गोविंद नारायण सिंह और राजा नरेश सिंह का शासन था। खास बात यह है कि मध्यप्रदेश के जनसंपर्क विभाग की प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची में राजमाता विजयाराजे सिंधिया का नाम शामिल नहीं है।

प्रदेश की 5 वीं मुख्यमंत्री बताया

मप्र विधानसभा की वेबसाइट पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया को मप्र का 5वां मुख्यमंत्री दर्शाया जा रहा है। जबकि वे प्रदेश की मुख्यमंत्री कभी रहीं ही नहीं हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा की वेबसाइट पर गलत जानकारी अपलोड करने की बात वरिष्ठ अधिकारियों ने भी स्वीकार ली है। सोमवार को इस त्रुटि में सुधार कराने की बात भी कही है।

कई बार सांसद रहीं राजमाता सिंधिया

विजयराजे सिंधिया ने अपनी राजनैतिक केरियर की शुरुआत 1957 में की। तब वे कांग्रेस के टिकट पर प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी। विजयराजे सिंधिया ग्वालियर से भी कांग्रेस की सांसद रहीं। इसके ​​बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1967 में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर गुना सीट जीती। विजयाराजे सिंधिया ने बाद में लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनसंघ में शामिल हो गईं। 1967 में चुनाव में जनसंघ से करेरा विधानसभा सीट जीतकर विधायक बन गई। 1989 में गुना से बीजेपी की सांसद बनीं। यहां से 1991, 1996 और 1998 में भी जीतीं।

आपातकाल के दौरान विजयाराजे सिंधिया जेल में भी रहीं। तिहाड़ जेल में वे राजमाता गायत्री देवी के साथ एक सेल में रहीं थीं। राजमाता सिंधिया की उनके बेटे माधवराव सिंधिया से कभी नहीं बन सकी। यहां तक कि दोनों में संपत्ति को लेकर सार्वजनिक रूप से भी विवाद हुआ। जनवरी 2001 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया का निधन हो गया।

Updated on:

26 Oct 2025 05:23 pm

Published on:

26 Oct 2025 04:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे को बताया सीएम

